“El salario no se mendiga”: tras denuncias, MinCulturas activó inspección laboral

La actriz Marcela Gallego denunció que, tras una temporada exitosa de “Las novias de Travolta” en noviembre, no había recibido el pago acordado. “Llevo meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo. Que el salario no se mendiga. Pero solo he recibido evasiva por parte de la fundación”, escribió en un trino en su cuenta de X.

Frente a esta situación, y pidiendo la intervención de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, esta cartera se pronunció. Sin embargo, las denuncias no llegaron solo por parte de Gallego. A ellas se sumaron Alejandra Borrero y algunos actores y empresarios del sector.

La cartera cultural sostuvo una reunión con las actrices en atención a las denuncias de precarización laboral, en compañía del Ministerio del Trabajo. Los líderes de ambas carteras, Yannai Kadaman y Antonio Sanguino, respectivamente, instalaron una mesa de trabajo con el propósito de dignificar el trabajo artístico.

“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionatorio inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

La ruta institucional que fue puesta en marcha a partir de las denuncias se orientó hacia la inspección, la formalización y la pedagogía laboral en el ámbito cultural. Además, anunciaron que revisarán las denuncias contra la fundación T de Teatro.

El ministro Sanguino afirmó, además, que revisarán los detalles y las denuncias y posibles incumplimientos de las obligaciones laborales por parte de la fundación. “Nuestra responsabilidad es garantizar que artistas, técnicos y trabajadores vinculados a la producción cultural cuenten con condiciones dignas, pago oportuno y mecanismos claros de reclamación”, agregó.

Por su parte, la ministra de Cultura afirmó que: “La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización. Acompañaremos cada paso de este proceso para que quienes han presentado quejas reciban respuestas claras y acciones concretas. La dignificación laboral hace parte de nuestra apuesta estructural por transformar el sector”.

Entre las acciones de la hoja de ruta, se incluyó “el avance en procesos de inspección en salas y espacios culturales donde existan denuncias formales”, “la apertura de un diálogo tripartito entre artistas y trabajadores vinculados a la producción artística, directivos de la Fundación T de Teatro y la institucionalidad, con el propósito de explorar acuerdos que permitan superar la situación planteada”, “la evaluación de inspecciones conjuntas en distintas regiones del país donde se identifiquen circunstancias similares”, entre otras.

