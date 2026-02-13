Lina Cáceres: “En el mundo digital, lo real está por encima de la perfección”

Lina Cáceres fue nombrada como una de las 50 colombianas más creativas por la Revista Forbes Colombia. Foto: Giorgio Del Vecchio

Usted trabajó durante diez años como productora de televisión. ¿En qué momento de su vida decidió pasar al mundo digital?

Yo digo que fui mánager por accidente. En 2012 me llamaron para manejar el canal de Sofía Vergara y para mí fue un reto distinto. Ahí conocí a muchos jóvenes que la estaban “rompiendo” y me volví súper fan. Ellos me hicieron cuestionar muchas cosas y me enamoré de su trabajo. Luego, abrimos el departamento de “management” en la agencia fundada por Sofía Vergara, Luis Balaguer y Melissa Escobar y ya llevo doce años trabajando con varios creadores de contenido, que han sido mis grandes maestros.

¿Cuáles fueron los principales retos que encontró apenas ingresó en este mundo?

Me tocó desaprenderlo todo. Me di cuenta de algo que sigue siendo vigente: lo real está por encima de la perfección. También aprendí que, aunque era un mundo muy atractivo por los likes y las vistas, el impacto era lo verdaderamente importante. Descubrí que esos chicos que muchos veíamos como una moda pasajera, o que pensábamos que no llegarían a nada, tenían un potencial enorme. Eran jóvenes apasionados por su propósito, que sabían lo que querían lograr, incluso con mayor claridad que muchos de nosotros.

A partir de su trayectoria, ¿qué diferencias encuentra entre el ecosistema digital en el que comenzó y el actual?

El ecosistema digital cambia muy rápido. Antes eran pocos los que hacían contenido y su objetivo principal era crear y construir comunidades. Hoy en día todos nos volvimos creadores de contenido. Un creador actualmente se compara con una empresa de medios: hoy todos necesitamos del mundo digital como canal principal para llegar al consumidor.

Esto lo convierte en un entorno mucho más competitivo y exigente. Venimos de medios tradicionales donde la competencia es muy fuerte y ese pensamiento está muy arraigado, pero cuando entendemos el mundo digital desde la colaboración, todos crecemos más y todos podemos vivir de esto.

¿En qué momento cree que los creadores de contenido tomaron tanta fuerza y qué implicaciones tiene eso hoy en día?

Los creadores de contenido se hicieron muy fuertes porque le hablaron a una audiencia a la que los otros medios no le estaban hablando. A medida que la tecnología evolucionó, las plataformas se volvieron mucho más masivas. Pensábamos que la televisión era el medio más grande pero llegó el mundo digital y nos conectó con personas de intereses similares en todo el mundo.

Ellos supieron cómo hablarle a una comunidad que nadie estaba atendiendo, y eso creó un vínculo muy estrecho. Diría que entre 2013 y 2015 se vivió el “boom” de la creación de contenido en Latinoamérica, pero la gran época de oro fue la pandemia, cuando la aceleración digital hizo que todos adoptáramos definitivamente lo digital como un canal esencial en nuestras vidas.

En un mundo saturado de contenidos, ¿qué valor diferencial debe tener un creador digital?

Creo que lo principal es que hay que ser una voz dentro de las plataformas y no un eco de las tendencias. Hoy el contenido debe hacerse con intención y con un enfoque definido. Es fundamental saber a qué nicho me voy a dedicar, porque quien le habla a muchos, en realidad le habla a pocos, y quien le habla a pocos, termina conectando con muchos. Es muy importante preguntarse qué quiero lograr con el contenido que voy a hacer y qué valor le voy a entregar a la persona que está al otro lado de la pantalla. Al final, son las personas a las que tenemos que conquistar y conectar desde el corazón.

Usted acaba de lanzar su nuevo libro, “La Economía de las Comunidades”. ¿Qué la impulsó a escribirlo?

Empecé a investigar y me di cuenta de que en español no había mucho contenido sobre la economía de los creadores y todo este ecosistema. Fue entonces cuando decidí escribir mi primer libro: “Cómo triunfar en el mundo digital”. Después de publicarlo dije: “No vuelvo a escribir”, porque hacer un libro es un reto personal enorme. Con el auge de la inteligencia artificial empecé a ver titulares por todas partes diciendo que iba a acabar con muchos trabajos, incluso con los de creación de contenido. Sentí la necesidad de escribir un libro que desmintiera esa narrativa alarmista. Así nace mi segundo libro, como una herramienta para que las personas comprendan cómo va a evolucionar todo.

A nivel personal, ¿qué es lo que más le gusta de las redes y del mundo digital?

Que son una herramienta para empoderar voces con un propósito, que quieren trascender y generar impacto. El mundo digital simplificó todo de una manera impresionante, y eso es lo que me encanta: es un espacio de oportunidades para todas las personas. Ese universo de posibilidades fue lo que me hizo enamorarme del mundo digital. Pero siempre hago una aclaración: lo digital es una herramienta. Lo que necesitamos es más personas que quieran usarla para el bien.

¿Qué consejo le daría a las personas que quieren dedicarse actualmente a crear contenido?

Siento que lo primero es escucharse mucho más. Muchos creadores llegan y me preguntan: “¿Qué tengo que hacer?”, y yo siempre les respondo: escúchate y define qué es lo que realmente quieres hacer. Para que esta sea una carrera de largo aliento, tiene que partir del interés genuino de la persona.

Hoy existen alrededor de 66 millones de creadores de contenido en el mundo y solo el 3 % logra vivir de esto. Para hacerlo bien, hay que desarrollar lo que siempre digo: tu propio algoritmo, basado en lo que te hace único. Con eso, ya tienes una base sólida para comenzar.