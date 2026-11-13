Además de instituciones colombianas, también participarán museos de Argentina, Costa Rica, Ecuador,…

Con actividades gratuitas en las instituciones participantes y museos de 13 países se realizará la VII Noche de Museos y la IV Noche Iberoamericana de Museos. En total serán 80 recintos que harán parte de la jornada en la que los asistentes podrán disfrutar de un horario extendido, conversatorios y visitas guiadas. Este año, se articularon bajo el lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) “Museos uniendo un mundo dividido”.

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VII Noche de Museos en Bogotá: horarios, direcciones y actividades gratuitas de hoy

Además de instituciones colombianas, también participarán museos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Para asistir, tenga en cuenta que algunos recintos cierran a las 9:00 p.m., mientras que otros estarán abiertos hasta las 10:00 p.m. y 11:00 p.m.

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Algunas de las actividades destacadas de la jornada serán: la muestra colectiva ‘Símbolos de Abundancia’, que tendrá lugar en la Galería Santa Fe desde las 6:00 p. m., con creación de fanzines y construcción de escudos comunitarios. La presentación de la Casa de los Siete Balcones, la puesta en escena ‘Me tragué la noche y se hizo cumbia’, de Estefanía López, una propuesta que reúne música, cuerpo y memoria, en el Museo de Bogotá a las 6:00 p.m. Además, se realizará la presentación de la cantante lírica Rut Quiroz, en la Casa Sámano, entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m. Más tarde, a las 10:00 p. m., Gabriela Ponce, integrante de Buha 2030, ofrecerá un espectáculo que combina jazz, rock experimental y sonidos de raíz andina.

Para participar de la iniciativa, algunos usuarios en redes sociales ofrecieron recomendaciones para realizar el recorrido. Debido a la cantidad de instituciones participantes, se recomienda elegir una zona y visitar dos o tres museos; además, aconsejan llevar zapatos cómodos, una chaqueta abrigada, llegar temprano y llevar protección para la lluvia. La programación de varias de las instituciones puede conocerse a través de sus redes sociales.

A continuación, conozca las instituciones que podrá encontrar en cada zona de la ciudad:

Zona Norte:

Espacios museales:

Casa Museo Rafael Escalona

• Carrera 11a No. 113 09

• Entrada libre

• 2:00 – 10:00 p. m.

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque

• Avenida Carrera 9 N° 131 a 02

• Entrada libre

• 3:00 – 8:00 p. m.

Museo Mercedes Sierra de Pérez – El Chicó

• Carrera 7 # 93- 01 / carrera 9 # 93- 38

• Entrada libre

• 10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Casa Museo General Francisco de Paula Santander

• Av. Carrera 7 #150-21

• Entrada libre

• Hasta las 9:00 p. m.

Espacios culturales:

Centro Cultural El Castillo

• Avenida Carrera 9 N° 131 a 02

• Entrada libre

• 4:00 – 8:00 p. m.

Museo del Tequila

• Carrera 13A #86A- 18

• Entrada libre

• 5:00 – 10:00 p. m.

Zona Centro:

Espacios museales:

Claustro de San Agustín

• Carrera 8 # 7-21

• Entrada libre

• 10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Servicio Geológico Colombiano – Museo Geológico Nacional

• Diagonal 53 # 34-53

• Entrada libre

• 6:00 – 9:00 p. m.

Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional

• Carrera 66 # 24 – 09

• Entrada libre

• 2:00 p. m. – 8:00 p. m.

Casa Museo Caldas

• Cra 8 No. 6C-73

• Entrada libre

• 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

Museo del Mar

• Calle 4 # 22 – 61

• Entrada libre

• 4:00 p. m. – 10:30 p. m.

Museo de Trajes de la Universidad de América

• Calle 10 No. 6-44

• $1.000

• 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo de la Universidad del Rosario

• Calle 12 C # 6 – 25

• Entrada libre

• 5:00 p. m. – 10:45 p. m.

Casa Museo Quinta de Bolívar

• Calle 21 #4a-30 Este Bogotá, D.C.

• Entrada libre

• 1:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo de la Independencia Casa del Florero

• Carrera 7 #11-28 Bogotá D.C.

• Entrada libre

• 1:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo Arqueológico MUSA

• Carrera 6 # 7-43

• Entrada libre

• 4:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo Masónico Colombiano

• Carrera 5 #17-79

• Entrada libre

• 2:00 p. m. – 12:00 a. m.

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Museo de Barberia GHB

• Cra 8 # 1f -41

• $5.000

• 10:00 a. m. – 7:00 p. m.

Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU)

• Calle 11 # 4-21

• Entrada libre

• 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo Casa de Moneda

• Calle 11 # 4-93

• Entrada libre

• 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán Antigua Clínica Central

• Calle 12b N 4- 40

• Entrada libre

• 6:00 p. m. – 10:00 p. m.

Instituto Caro y Cuervo

• Calle 4 # 22 – 61

• Entrada libre

• 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

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Museo de Bogotá

• Casa Siete Balcones | Calle 10 # 3-61 – 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

• Casa Sámano | Carrera 4# 10-18 – 6:00 p. m. – 10:00 p. m.

• Entrada libre

Museo de La Salle

• Carrera 2 #10-70

• Entrada libre

Museo de Arte UNAL

• Carrera 30 No, 45-03 Ed. 317

• Entrada libre

• 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

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Museo Historia Natural – Universidad Pedagógica Nacional

• Calle 72 No. 11-86

• Entrada libre

• 4:00 p. m. – 7:30 p. m.

Museo Nacional de Colombia

• Carrera 7 #28-66

• Entrada libre

• 1:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo del Oro del Banco de la República

• Carrera 6 # 15-88

• Entrada libre

• 4:30 p. m. – 9:00 p. m.

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Lux non occidat: Museo y Archivo Histórico Universidad Externado de Colombia

• Calle 12 No. 1-17 Este. Edificio A, quinto piso

• Entrada libre

• 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

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Museo de Historia de la Medicina Ricardo Rueda González

• Carrera 7 # 69 – 11

• Entrada libre

• 3:00 p. m. – 7:00 p. m.

FUGA – Fundación Gilberto Alzate Avendaño

• Calle 10 #3-16

• Entrada libre

• 10:00 a. m. – 9:00 p. m.

Museo Colonial

• Carrera 6 # 9-77

• Hasta las 9:00 p. m.

Museo Santa Clara

• Carrera 8 # 8 -91

• Hasta las 8:00 p. m.

Museo de Arte de Moderno de Bogotá – MAMBO

• Calle 24 #6-00

• Hasta las 9:00 p. m.

Museo Javeriano de Historia Natural

• Carrera 7 # 40-62

• Hasta las 8:00 p. m.

Museo Fuerzas Militares La Candelaria

• Calle 10 No. 4 – 92

• Hasta las 9:00 p. m.

Museo Histórico de la Policía Nacional

• Calle 9 #9-27

• Hasta las 10:00 p. m.

Observatorio Astronómico Nacional

• Jardines Palacio de Nariño

• Hasta las 8:00 p. m.

Espacios culturales:

Colecciones Biológicas Pontificia Universidad Javeriana

• Carrera 7 No.43-82

• Entrada libre

• 5:00 – 8:30 p. m.

Instituto Distrital de las Artes – Proyecto Especial Castillo de las Artes

• Calle 23 No. 14 – 19

• Entrada libre

• 3:00 – 9:00 p. m.

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Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

• Carrera 4 No. 22-40

• Entrada libre

• 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Galeria Santa Fe

• Carrera 1A, entre calles 12C y 12D

• Entrada libre

• 6:00 p. m. – 8:00 p. m.

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Programa Vigías del Patrimonio

• Calle 70 # 7 40

• Aporte voluntario consciente

• 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

Villa Adelaida

• Calle 70 # 7 40

• Entrada libre

• Hasta las 9:00 p. m.

Manzana Jesuítica de Bogotá

• Calle 10 No 6-27

• $10.000 las visitas guiadas

• 2:00 – 8:00 p. m.

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Centro Cultural Salesiano

• Calle 9 #4-93 Camarín del Carmen

• $10.000 minimo

• 4:00 – 8:00 p. m.

Sala de Arte Bancolombia

• Cll 28 #13a-75, entrada Bancolombia piso 4

• Entrada libre

• 10:00 a. m. – 8:00 p. m.

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Museo de Artes Visuales

• Cra 4 # 22 – 40

• Entrada libre

• Hasta las 9:00 p. m.

Centro Colombo Americano Bogotá

• Calle 19 # 2a-49

• Entrada libre

• Hasta las 8:00 p. m.

Espacio cultural TR3A (triplea)

• Carrera 15 #54-32

• Entrada libre

• Hasta las 10:00 p. m.

Centro Cívico de los Andes

• Cra 1. No. 18A -12 / Sala Colpatria / Centro Cívico Universidad de los Andes

• Entrada libre

• Hasta las 8:00 p. m.

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria

• Carrera 7 # 6B-30, Bogotá D.C.

• Entrada libre

• 9:00 a. m. 8:00 p. m.

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Zona Occidental:

Espacios museales:

Maloka, Museo Interactivo y Centro de Ciencias

• Cra. 68D # 24A – 51

• Entrada libre hasta completar aforo

• 5:00 p. m. a 8:00 p. m. (Último ingreso a las 7:00 p. m.).

MAGMA Museo Interactivo del Riesgo

• Av calle 26 # 92 32

• Hasta las 9:00 p. m.

Zona Sur:

Espacios museales:

Museo de los Chircales y del Ladrillo

• Carrera 12 bis # 49 a 46 sur La Merced Sur

• Entrada libre

• 3:00 p. m. – 8:00 p. m.

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Museo del Vidrio de Bogotá

• Carrera 1A #6C- 75 Sur. Conjunto Senderos de la Equidad, Casa Eneida.

• Aporte Voluntario

• 3:00 p. m. – 8:30 p. m.

Museo de la Ciudad Autoconstruida

• Calle 71H Sur # 27-79.

• Entrada Libre

• 4:00 p. m. – 9:00 p. m.

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Museo Comunitario Itinerante El Resbalón

• Calle 64 A SUR No 71 F 32

• Aporte Voluntario

• 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Espacios culturales:

Museo Universitario de Artes Digitales MUNAD

• Carrera 14 sur #14 – 23

• Entrada libre

• 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

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