Voces de Colombia, Venezuela y España dialogan sobre cultura, saberes y paz

En esta oportunidad, el encuentro conecta especialmente los territorios del Pacífico colombiano, el Caribe venezolano y los Llanos colombianos y venezolanos, reconociendo en sus músicas, cantos, saberes ancestrales y tradiciones puntos de…

Un diálogo entre culturas que permita reconocer cómo las comunidades construyen sus identidades a través de sus símbolos, memorias, oficios y formas de contribuir a la vida cultural es la propuesta central del IV Foro de Educación La Tercera Orilla, que se realizará en Cali entre el 7 y el 9 de octubre.

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En esta oportunidad, el encuentro conecta especialmente los territorios del Pacífico colombiano, el Caribe venezolano y los Llanos colombianos y venezolanos, reconociendo en sus músicas, cantos, saberes ancestrales y tradiciones puntos de encuentro que trascienden las fronteras geográficas.

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Entre las voces nacionales estarán la maestra Zully Murillo, maestra cantadora y folclorista chocoana; Maritza Bonilla, maestra, folclorista y cantante; Federico Ríos, premio Pulitzer; Hugo Candelario, director del Grupo Bahía; Ever Mercado, fotógrafo documental; y Raúl “Numerao” González, músico, director del Raúl Numerao Ensamble. También harán parte de la programación Nigeria Rentería, El Cachi Ortegón, Lilia Colina, León Valencia, Fanuel Hanán, Fabio Arroyave y Alberto Salcedo Ramos.

A esta conversación se suman Juan David Correa, escritor y exministro de Culturas, Artes y Saberes; la agrupación Cantos de Río, dedicada a la música tradicional y el folclor del Pacífico; Yannai Kadamani, exministra de Cultura y bailarina; Julio César Londoño, escritor y crítico literario; y Patricia Ariza, artista plástica, poetisa, dramaturga, actriz y activista.

Durante los tres días de programación del foro, artistas, cultores, científicos, académicos, escritores y portadores de saberes nacionales e internacionales participarán en diálogos, conferencias, presentaciones artísticas y espacios pedagógicos que tendrán como escenario distintos puntos del circuito cultural urbano de la ciudad.

Invitados internacionales: otras orillas para el diálogo

La programación internacional contará con la participación del educador de arte español Pablo Ortiz de Zárate, explorador del arte como herramienta para la gestión de las emociones; Vanesa Muela, historiadora y especialista en estudios de la tradición, quien ha desarrollado un trabajo alrededor de la música tradicional y la transmisión de la tradición oral; y Raúl Cazal, periodista, escritor, editor y gestor cultural paraguayo-venezolano, quien en agosto de 2026 asumió la presidencia del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos.

También estará presente el Ensamble B11 de Venezuela, como parte de la agenda artística del foro, que entiende las expresiones musicales no solo como espectáculos, sino como espacios de encuentro y conversación con el público.

Del patrimonio a los derechos culturales

Los invitados participarán en conversaciones que abordarán algunos de los principales ejes temáticos de esta edición, dentro de los que se encuentran las políticas de derechos culturales como herramientas de reafirmación democrática, la ética del cuidado, el diálogo entre las tradiciones musicales de Colombia y Venezuela, los cantos de trabajo, el territorio de los Llanos, el arte como herramienta pedagógica para la gestión emocional y la salud mental, la fotografía y la construcción de nuevos relatos a través de la escritura y la lectura.

Uno de los momentos centrales será el diálogo «De la marimba al quitiplás, Colombia y Venezuela, una misma nación de agua», que reunirá voces del Pacífico colombiano y del Caribe venezolano alrededor de sus tradiciones musicales. También tendremos la exposición de Federico Ríos «Poética de la luz y la sombra de un país» y la conferencia «¿Sanar las emociones a través del arte?» a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, crítico del Museo del Prado.

El cierre de la programación será el panel «Los derechos culturales como pilares democráticos», con la participación de Raúl Cazal, Yannai Kadamani, Patricia Ariza, Juan David Correa y Consuelo Bravo, bajo la moderación de Julio César Londoño.

Cali y Palmira, los escenarios

Esta edición propone además recuperar y habitar los espacios públicos como escenarios para el diálogo, el cuidado, la empatía y la construcción colectiva. El circuito cultural urbano estará integrado por espacios como la Cinemateca La Tertulia, el Teatrino La Tertulia y Casa Obeso, de Cali, y el Centro de Convenciones y la Penitenciaría de Palmira.

Así, La Tercera Orilla vuelve a proponer un encuentro entre distintas voces y saberes para reconocer que las culturas, las memorias y las expresiones artísticas tienden puentes entre las comunidades, las naciones y las generaciones.

El evento se realiza gracias al apoyo de Emcali, el Espectador, la Alcaldía de Palmira y La Fundación Pares.