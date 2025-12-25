“Vórtices”: la experiencia 360° del Planetario de Bogotá que reinterpreta La vorágine

La proyección de la película “Vórtices: Alicia a través del abismo” contará con efectos visuales 360°. Foto: Planetario de B

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 26 al 30 de diciembre, el Planetario de Bogotá presentará la película “Vórtices: Alicia a través del abismo”. Esta es una experiencia inmersiva, donde los bogotanos podrán disfrutar de la reinterpretación de un clásico de la literatura colombiana: “La vorágine”.

Esta producción retoma la historia de Alicia, el personaje femenino creado por José Eustasio Rivera en su obra, y la sitúa en el centro de una aventura, que se entrelaza con otro universo literario: la Alicia del clásico de Lewis Carroll.

El filme fue realizado por Los Hermanos Ximénez y producido por el sello Independent. La proyección contará con efectos visuales 360°, los cuales crearán la atmósfera ideal para este recorrido que irá desde el Amazonas hasta un mundo surreal.

Esta es una iniciativa que busca resignificar la voz de Alicia en “La vorágine”, la cual ha sido históricamente excluida y opacada por Arturo Cova, quien, hasta ahora, había sido el protagonista de esta historia.

La película está recomendada para un público mayor de 12 años y habrá una función por día, a las 3:00 p.m. Las entradas tendrán un costo de $23.500 por persona y podrán ser adquiridas por medio de tuboleta.com

Alicia en “La vorágine”

“La vorágine” es una novela del escritor colombiano, José Eustasio Rivera, que fue publicada en 1924. Esta obra nos narra el viaje de Arturo Cova, quien busca a su pareja, Alicia, dentro de la selva amazónica, un entorno caótico y conflictivo que lo pone a prueba constantemente.

Mientras el protagonista se enfrenta a las desconocidas realidades de la naturaleza, también va descubriendo cómo funciona el sistema de explotación cauchera que se ha implementado en la selva.

El personaje de Alicia se caracteriza por tener las habilidades de una mujer de clase acomodada de la época, como tocar el piano y coser. Sin embargo, muestra pocas aptitudes para sobrevivir dentro la selva y le recrimina a Cova por haberla alejado de su vida en Bogotá.

A lo largo de la obra, el protagonista muestra una forma contradictoria de acercarse a Alicia: la menosprecia en reiteradas ocasiones, pero su desaparición se convierte en el hecho que lo impulsa a internarse en la selva para encontrarla.