“Warriors”, el nuevo musical de Lin Manuel Miranda: fecha de estreno y lo que debe saber

"Warriors” se basa en la película de Walter Hill y en la novela de Sol Yurick, publicada en…

Lin-Manuel Miranda, el compositor puertorriqueño detrás del aclamado musical “Hamilton” y de las canciones de "Encanto” de Disney, volverá a Broadway con un musical original por primera vez en más de una década. El martes, Miranda confirmó que “Warriors”, su adaptación de la película de culto de 1979, se estrenará oficialmente el 8 de abril de 2027 en el Teatro Lunt-Fontanne de Nueva York. La obra tendrá funciones de preestreno desde el 9 de marzo.

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"Warriors” se basa en la película de Walter Hill y en la novela de Sol Yurick, publicada en 1965, que a su vez tomó como modelo la “Anábasis”, el relato griego de un ejército que se abre paso para volver a casa.

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La historia sigue a los Warriors, una pandilla ficticia de Coney Island acusada injustamente de asesinar a Cyrus, un líder respetado, durante una cumbre de pandillas en El Bronx. En una sola noche, sus integrantes deben atravesar la ciudad, esquivar a bandas rivales y regresar a Brooklyn para limpiar su nombre y salvar el sueño de paz de Cyrus.

Miranda, como se anticipó hace meses, hará un gran cambio frente a la película, en la que la pandilla estaba compuesta por hombres. En la obra que está a punto de estrenarse, el grupo estará compuesto por mujeres.

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“Estamos pasándola como nunca haciendo ‘Warriors’. Es una montaña rusa como la Cyclone de Coney Island, con toda la acción de la película clásica de Walter Hill”, dijeron Miranda y su socia en el proyecto, la también dramaturga Eisa Davis en un comunicado conjunto.

“Es una historia neoyorquina hasta los huesos, con música empapada de todos los géneros que nacieron y se revolucionaron aquí, del hip-hop a la salsa, el ska, el metal y todo lo que hay en medio. Es un viaje de infarto de Brooklyn al Bronx y de vuelta. Es el sueño de una ciudad más pacífica en la que todos llegamos vivos a casa. Este es el sonido de algo que está naciendo”, agregaron.

“Warriors”, cabe destacar, ya fue lanzado como un disco conceptual salió el 18 de octubre de 2024, con producción ejecutiva del rapero Nas y producción musical de Mike Elizondo, ambos ganadores del Grammy. Este álbum reunió a figuras como Lauryn Hill, Busta Rhymes, Marc Anthony, Billy Porter, Ghostface Killah, RZA, Colman Domingo, Cam’ron y Kim Dracula, y en su primera semana debutó en el primer lugar de la lista de álbumes recopilatorios de Billboard, con 5,5 millones de reproducciones en el mundo.

Buena parte de esas voces llegarán a Broadway. Jasmine Cephas Jones volverá a ser Swan, Amber Gray será Ajax, Aneesa Folds será Cleon, Julia Harriman será Mercy, Sasha Hutchings será Cowgirl, Gizel Jiménez será Rembrandt y Kenita R. Miller será Cochise, todos papeles que ya habían grabado en el álbum. Casey Likes, que en el disco fue Jesse, pasará a interpretar a Luther, el villano.

Además, hay tres caras nuevas. Jaci Calderón será Fox, papel que en el álbum hizo Phillipa Soo, otra estrella de “Hamilton”. Sasha Allen, semifinalista de “The Voice”, será Cyrus, el personaje al que le dio voz Lauryn Hill. Y Donald Webber Jr. será Masai, que en el disco interpretó Colman Domingo. El elenco completo se anunciará más adelante.

Detrás del telón también hay viejos conocidos en la carrera de Miranda. La dirección está a cargo de Jenny Koons, con Andy Blankenbuehler como codirector y coreógrafo, el mismo que ganó el Tony por “In the Heights” y “Hamilton”. Y entre los productores están Thomas Kail, Jeffrey Seller y Luis A. Miranda Jr., padre del compositor.

¿Cómo conseguir entradas para “Warriors”?

La preventa para seguidores registrados en WarriorsMusical.com y titulares de tarjetas Capital One inició este martes a las 10:00 a. m., hora del este (9:00 a. m. en Colombia). La venta general comenzará este jueves 22 de octubre, a la misma hora, en BroadwayDirect.com.

Miranda comunicó a través de sus redes que habrá dos loterías de boletas a precio reducido: una de USD 79, que recibirá inscripciones desde el 11 de enero de 2027, y otra para las dos primeras filas por USD 19,79, una cifra que coincide con el año de la película.

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