Él es el único colombiano nominado a los Premios Oscar 2026

El fotoperiodista colombo estadounidense Juan Arredondo fue nominado a la categoría de Mejor Corto Documental por su obra “Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud”. En este cuenta la historia de su amigo y colega, el documentalista Brent Renaud, quien fue el primer periodista extranjero asesinado en la guerra en Ucrania, el 13 de marzo de 2022.

El corto documental fue producido junto con Craig Renaud, hermano del documentalista fallecido, y, según dijo Arredondo al Latam Journalism Review, la pieza audiovisual se convirtió en un proceso de sanación y duelo.

Arredondo nació en Nueva Jersey, pero se crio en Pereira. Más adelante, volvió a Estados Unidos donde estudió química pura y química orgánica. Pasó siete años trabajando en farmacéutica e hizo parte del equipo de la vacuna contra el papiloma humano, antes de pasar a las cámaras y los documentales.

Mientras realizaba su doctorado en química orgánica en la Carnegie Mellon University, compró una cámara y comenzó a hacer fotografías Según relató a La FM, nunca creyó que eso se convertiría en una carrera profesional.

Su interés en el fotoperiodismo surgió luego de ver los trabajos de trabajos de fotógrafos como Sebastião Salgado y W. Eugene Smith. El primer proyecto que realizó en este campo fue en 2009 en Quibdó, documentando el desplazamiento. Luego trabajó como freelance para el New York Times y estuvo un año trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Obtuvo una maestría en en periodismo y cine documental de la Universidad de Columbia y fue becario Nieman en 2019. Allí conoció a Brent Renaud. Comenzaron a colaborar en proyectos documentales. Mientras trabajaban en una iniciativa sobre desplazados y refugiados con enfoque de género en Grecia y Centro América, comenzó la invasión rusa a Ucrania, por lo que decidieron incluir esta historia en el proyecto.

Llegaron a Polonia el 7 de marzo de 2022 y al día siguiente cruzaron hacia Ucrania. Llegaron a Lviv y luego emprendieron su camino hacia Kiev. De la capital ucraniana partieron hacia Irpin y Bucha para observar el desplazamiento que se daba desde allá. En el camino, mientras iban en el carro de un voluntario llamado Vladimir, soldados rusos comenzaron a disparar hacia el vehículo. Arredondo sufrió un impacto de bala en la pierna izquierda, mientras que Arnaud recibió uno en el cuello.

Según contó el fotoperiodista al Latam Journalism Review: “Por una parte, este no fue el documental por el que queremos ser celebrados, con este honor que nos están dando y con estos premios. Ni el hermano ni yo nos imaginábamos que este era el documental por el que íbamos a tener toda esta atención. Es difícil porque hubiese querido que este mismo momento en el que estamos lo hubiéramos podido compartir con Brent”.

