Yamid Amat regresó a casa después de varios días hospitalizado en la Fundación Santa Fe

Amat había ingresado a la Fundación Santa Fe de Bogotá y luego se conoció que permanecía hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras presentar complicaciones de salud por el diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). El 22 de septiembre, día en que se conoció la noticia del ingreso del periodista de 84 años al centro de…

El periodista Yamid Amat, quien estuvo hospitalizado en Bogotá desde el 21 de septiembre, ya se encuentra de vuelta en su casa tras su recuperación, según informó Julio Sánchez Cristo en 6AM W.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Amat había ingresado a la Fundación Santa Fe de Bogotá y luego se conoció que permanecía hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras presentar complicaciones de salud por el diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). El 22 de septiembre, día en que se conoció la noticia del ingreso del periodista de 84 años al centro de salud, la Fundación Santa Fe informó a través de un comunicado compartido en redes sociales que Amat se encontraba en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

Publicidad

La institución, además, dio a conocer que recibía atención integral y multidisciplinar de los equipos médicos.

Durante los días en los que Amat estuvo hospitalizado, su hijo, Yamid Amat Serna, desmintió en varias oportunidades rumores sobre el fallecimiento de su padre. Amat Serna dio a conocer a través de redes sociales, el 25 de septiembre, que su padre había mostrado señales de medicina en las 24 horas anteriores y agradeció a los médicos que lo estaban atendiendo y los mensajes que había recibido por parte de la ciudadanía.

Le puede interesar

El pasado 4 de octubre, la Fundación Santa Fe informó que el periodista continuaba hospitalizado, aunque presentaba una evolución clínica satisfactoria y respondía favorablemente al tratamiento.

Tras la confirmación de Sánchez Cristo, se espera que el periodista continúe su recuperación en su hogar, aunque no se conocen más detalles sobre su estado de salud o los tratamientos que sigue.

Con más de seis décadas de trayectoria, Amat es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano. Inició su carrera en la Emisora Monserrate a mediados de los años 1960. A lo largo de su carrera ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha dirigido algunos de los espacios informativos más recordados del país.

Amat ha sido considerado como uno de los periodistas más importantes de la historia del país por la manera en la que abordó y cambió la forma en la que se hacía radio y televisión en Colombia. Incursionó en la televisión con el Noticiero TV Sucesos, mientras también se desempeñaba como comentarista de Radiosucesos, de RCN Radio. Ha sido denominado por algunos como el "maestro de las entrevistas" por sus conversaciones con jefes de Estado, celebridades y una gran cantidad de personalidades.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

