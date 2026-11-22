Su madre, una costurera que se llamaba Sussana Colussi, no tenía tiempo para lamentarse o festejar, pues trabajaba las horas que fueran necesarias para que él y su hermano pudieran comer y tener una cama. Ni siquiera pudo llorar demasiado cuando se enteró de que uno de…

Un día de 1926, al padre de Pier Paolo Pasolini, el teniente Carlos Alberto Pasolini, se lo llevaron preso por no haber pagado unas cuantas deudas de juego, y otro día, doce meses más tarde, lo cargaron de medallas de honor, ovacionado, pues había descubierto el paradero de Anteo Zamboni, quien había atentado contra la vida de Benito Mussolini y lo había detenido.

Su madre, una costurera que se llamaba Sussana Colussi, no tenía tiempo para lamentarse o festejar, pues trabajaba las horas que fueran necesarias para que él y su hermano pudieran comer y tener una cama. Ni siquiera pudo llorar demasiado cuando se enteró de que uno de sus ellos, Guido, había muerto, o cuando le dijeron que nadie sabía bien los motivos, pero que a Pier Paolo se lo habían llevado los agentes nazis de la Wermahcht.

Él iba de Bolonia a Cassarsa della Delizia, de allí a Idria y luego a Cremona. Con que lograra conseguir una pelota de fútbol y algunos compañeros para jugar, estaba contento, pero luego comenzaron a pasar los años, la vida, los libros de Rimbaud y de Dostoievski, de Novalis y de Shakespeare, y sobre todo, lo que le parecía injusto. Comenzó a escribir. Al comienzo, antes de los diez años, poemas de juegos y de ilusiones, y después, asuntos de amor y cosas más serias, a veces en italiano, o en latín, o en friulano, la lengua del norte de Italia. Para Pier Paolo Pasolini, tratar de preservar el friulano era un acto de amor místico y una forma perenne de honrar a sus ancestros. Cuando escribía y hablaba de la sociedad y de Italia, se dolía de que hubiera dos iglesias, el marxismo y el catolicismo.

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“La tragedia es que ya no hay seres humanos, hay máquinas extrañas que chocan entre ellas”, solía decir, y por eso también repetía que la verdad no estaba en un sueño, sino en muchos sueños. Pasolini soñaba, sus sueños pasaban a ser pinturas, o poemas, o novelas, y luego, en los sesenta, películas. Entre unas y otras, se colaba el fútbol. Entonces relataba la historia del Mundial de 1934, partido a partido, hablaba de Orsi, de Luis Monti y de Ángelo Shiavio, y contaba que había ido a ver la final entre Italia y Checoslovaquia, para terminar afirmando que el fútbol era la última gran representación sagrada de su época.“En el fondo es un rito, también evasión. Mientras otras representaciones sagradas, inclusive la misa, están en franca decadencia, el fútbol es la única que permanece”.

“Yo devoro mi existencia con un apetito insaciable. Cómo terminará todo esto, lo ignoro”, dijeron que había dicho una y otra vez. El final, su final, llegó el 1 de noviembre de 1975 en las playas de Ostia. Su cuerpo, mil veces herido, golpeado, quemado y pisoteado, fue encontrado en la mañana del día siguiente. En la tarde, los carabinieri detuvieron su carro, un Alfa Romero, y al conductor, Giuseppe Pelosi, un muchacho de 17 años que confesó haberlo asesinado para defenderse de las “agresiones sexuales” de Pasolini. La historia se cerró allí, hasta que 29 años después, Pelosi se retractó de sus declaraciones iniciales, y afirmó que había visto a tres hombres golpeándolo y acuchillándolo, que él solo había saltado por encima del cuerpo y se había llevado su carro, y que creía que el crimen se debía al robo de unos rollos de la película “Saló, o los 120 días de Sodoma”.

Luego comenzaron a tejerse infinidad de leyendas. Que le habían gritado “sucio comunista”, que lo habían asesinado porque no había cumplido con un acuerdo de extorsión, y que incluso, el asesino había sido uno de sus antiguos amantes. Pasolini era el blanco de muchos sectores itali anos, comenzando por los políticos. Cuando estrenó su último filme, “Saló y los 120 días de Sodoma”, armó un escándalo moral que duró años en apaciguarse. Cada una de sus películas fue una bomba para los extremistas de la derecha y de la izquierda, y una cuchillada para los tratos políticos de quienes gobernaban y habían gobernado el país. Unos días atrás, la Fiscalía italiana volvió a abrir el caso, pues el abogado Stefano Maccioni presentó nuevas pruebas, entre las que incluyó declaraciones de un oficial de seguridad y fragmentos aparentemente desconocidos de la novela que estaba escribiendo, “Petróleo”. En ella había nombres y hechos y pruebas, y posibles consecuencias.