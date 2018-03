Almagro advierte sobre violencia electoral en Colombia

Agencia AFP.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió el jueves sobre la violencia electoral en Colombia, antes de que el próximo domingo se realicen las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas, en medio de incidentes y agresiones.

"Urge en Colombia un posicionamiento de todos los candidatos contra la violencia electoral", dijo Almagro tras reunirse en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el precandidato presidencial izquierdista Gustavo Petro.

Petro "solicitó que la misión electoral de la OEA en Colombia brinde cobertura en ciberseguridad y tenga una sólida presencia. Coincidimos con el candidato en que los recientes hechos ocurridos contra él sean investigados y esclarecidos", agregó Almagro en Twitter.

Petro, a quien las encuestas anticipan una contundente victoria el domingo, que le permitirá proclamarse como el candidato de la izquierda con mayores posibilidades de ganar las presidenciales de mayo, denunció haber sufrido un atentado contra su vida el viernes pasado, mientras se dirigía a un acto de campaña.

La fiscalía descartó que el aspirante presidencial haya sido atacado a bala en su vehículo blindado durante una visita a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, como sospechaba el político.

Economista de 57 años y exguerrillero del M-19, Petro viajó a Washington para plantear el tema en la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según Petro, el Estado colombiano no le otorga la protección especial que la CIDH solicitó para él en 2002, cuando, tras ser electo congresista, hubo indicios de un plan para asesinarlo. El presidente colombiano Juan Manuel Santos cuestionó la reacción de Petro.

"Es tal vez el candidato más protegido", declaró a la revista Semana en Bogotá. "No encuentro ninguna razón para que Petro se haya ido a hacer ese tipo de espectáculo, porque eso es lo que es. ¿Qué está buscando? Publicidad, victimizarse, porque aquí tiene todas las garantías", aseguró.

Petro descarta apoyo de la FARC

Petro dijo a periodistas que el fin del encuentro con Almagro era destacar el "incremento de la violencia" en Colombia, con "muerte de líderes sociales" y "un crecimiento de la violencia a través de las redes sociales".

Según datos oficiales, desde la firma del pacto de paz con la exguerrilla de las Farc en noviembre de 2016 han sido asesinados más de 55 exinsurgentes o familiares de ellos.

Petro también descartó contar con el apoyo del actual partido político FARC, que este mismo jueves anunció su retiro de la carrera presidencial por los problemas de salud de su líder y candidato, Rodrigo Londoño (Timochenko).

"Las FARC no apoyan a Gustavo Petro ni lo van a apoyar", enfatizó el exalcalde de Bogotá. Más tarde insistió en Twitter: "Yo no soy de las FARC ni las FARC me van a apoyar, no harán parte de mi gobierno. Eso sí, construiré el inicio de una Era de Paz".

Observadores consideran que el respaldo del partido FARC a otro candidato puede ser contraproducente por la mala imagen que tienen los colombianos de la otrora guerrilla, tras más de medio siglo de conflicto armado.

Colombia se apresta a vivir un inédito proceso electoral sin la amenaza de grupos alzados en armas, tras años de guerra interna que llegó a costarle la vida a tres candidatos presidenciales en 1990. La última guerrilla activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), decidió una tregua electoral.

Tras las legislativas del domingo, los colombianos elegirán el 27 de mayo al sucesor de Santos, en el poder desde 2010.

Petro lidera la intención de voto junto al derechista Iván Duque, candidato del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor al pacto de paz; y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo (centro).