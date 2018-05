Condones, rifas y mujeres en bikini en la campaña presidencial

Algunos candidatos han estado bajo la mirada de la opinión pública y no precisamente por sus propuestas de camapaña. Desde hace una semana, cuando circularon en redes sociales las fotografías de un grupo de mujeres en traje de baño repartiendo publicidad política de Germán Vargas Lleras, otras estrategias polémicas han salido a las calles del país.

Por cuenta de esas campañas, los nombres de los aspirantes a la Casa de Nariño se han convertido en tendecia en las redes sociales. El primero en estar en el ojo del huracán, mencionado anteriormente, fue Germán Vargas Lleras. El viernes 4 de mayo se pasearon por El Rodadero, en Santa Marta, unas jóvenes vestidas en bikini haciendo campaña a favor del candidato presidencial. Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto internautas como otras personalidades políticas manifestaron su indignación frente al uso del cuerpo de la mujer para estos propósitos.

Tras el escándalo, Vargas Lleras y su fórmula vicepresidencial, Juan Carlos Pinzón, emitieron un comunicado en el que negaron cualquier relación con dicha estrategia, a la que calificaron como un montaje y un "servicio de propaganda negra", y rechazaron “tajantemente” la cosificación del género femenino. “Lamentamos profundamente que la coyuntura política haya llegado a un punto tan bajo e indigno”, indicaron al tiempo que pidieron a las demás campañas “a elevar la calidad del debate, a competir por el voto de los colombianos con ideas, no con actividades de esta naturaleza, que desvían la atención de los temas realmente importantes para la ciudadanía”.

Días después, aparecieron los condones distribuidos por el equipo de campaña del candidato de la Alianza Verde, Sergio Fajardo. “Dale duro a la pasión, nosotros duro a la corrupción” y “Hágalo sin miedo, vote con confianza” fueron los mensajes que acompañaron los preservativos que se repartieron en el Valle del Cauca. A diferencia de los trajes de baño con el logo de Mejor Vargas, esta estrategia sí nació desde el equipo oficial del exalcalde antioqueño.

Catalina Ortiz, representante a la Cámara y líder de la campaña en el departamento, le contó a El Espectador que “la forma de hacer política de Fajardo es en la calle y los condones nos permiten generar conversaciones, recibir preguntas, establecer lazos con la gente, con los jóvenes. Creemos en la política de la conversación ciudadana y esto nos permite hablar y decir 'no lo haga con miedo, tampoco vote con miedo’”.

Esta estrategia sí que dio de qué hablar. Aún se escriben mensajes de felicitación y de rechazo a la campaña.

Por último, está la rifa de Iván Duque. Rifa que incluyó almuerzo, torta y vino, según lo advirtió en su cuenta de Twitter el senador Jorge Robledo.

Aunque Duque no se ha manifestado al respecto, una fuente de la campaña del candidato del Centro Democrático le confirmó a El Espectador que su equipo es “completamente ajeno a ese tipo de actividad. No tenemos ninguna política que permita hacer una rifa en este sentido. No se ha autorizado y no sabemos eso de dónde salió”.

Risas para algunos, razón de indignación para otros. Con menos de 20 días restantes en la cuenta regresiva de la primera vuelta presidencial, es probable que estas no sean las únicas tácticas electorales polémicas que se asomen en los días venideros.

