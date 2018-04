Dosis mínima: ¿problema policial o de salud? Esto proponen los presidenciales

-Redacción Política

Humberto de la Calle: un nuevo enfoque antidrogas



Como exjefe de la delegación de paz para los diálogos con las Farc en Cuba, el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, es promotor de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, incluido en lo pactado con la desarmada guerrilla. Desde esa perspectiva, propone un enfoque de salud pública frente al consumo y un tratamiento diferenciado a consumidores y productores de sustancias consideradas de uso ilícito. En el mismo sentido, ese tratamiento debe tener en cuenta los distintos eslabones de la cadena, pues es defensor de que a los pequeños productores, a través de un proyecto de ley, se les aplique la renuncia a la persecución penal, dadas las condiciones en las que han venido sembrado a lo largo de estos más de 50 años de guerra. Y ha sido enfático: sí a la legalización de las drogas y no a la eliminación de la dosis mínima. “Me parece un error volver a penalizar la dosis mínima, eso es una locura”, ha reiterado el candidato.



Germán Vargas Lleras: mano dura al microtráfico



Germán Vargas Lleras ha sido crítico de la jurisprudencia frente a la dosis personal en Colombia. Para él, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia dieron un alcance muy amplio, generando mayores índices de inseguridad. Desde su perspectiva, el concepto de las autoridades en torno a que la dosis mínima es la que “la persona necesite”, podría derivar en la comisión de delitos. “Eso se está presentando a la más grande impunidad. El aprovisionamiento ha dado lugar a que cualquier consumidor se convierta en narcotraficante, en dispensador, sin que las autoridades puedan actuar”, dice. Su propuesta apunta a judicializar a quien porte, fabrique o consuma más de la dosis mínima (20 gramos de marihuana y uno de cocaína). Y sobre la posibilidad de la legalización responde: “Ya se hizo para temas medicinales, yo no la ampliaría a los temas recreativos. Suficientes problemas tenemos ya con el microtráfico en Colombia”.



Iván Duque: por la prohibición



Acabar con la dosis mínima propone Iván Duque. El candidato asegura que la falta de reglamentación es lo que ha permitido a los jíbaros asentarse en los parques e incentivar el consumo de sustancias psicoactivas a los niños. “Hay que volver a penalizar, pero no criminalizar. El que esté portando no se tiene que ir a la cárcel. Hay que confiscarle la droga e imponerle una multa para que el porte esté prohibido. Hoy muchos jíbaros se escudan diciendo ‘yo lo que tengo aquí es dosis mínima’, y pasan por el lado de las autoridades”, advierte. Sus críticos le recuerdan por estos días el haber acompañado, como congresista, un proyecto radicado por su partido, el Centro Democrático, que contempla formular mecanismos alternativos a los penales para combatir, reducir y desincentivar el consumo de drogas e incluye crear las salas de consumo controlado. Ahora pide su retiro. Sobre la legalización, su respuesta es un rotundo No.



Gustavo Petro: un problema de salud pública



El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro considera que la adicción a las sustancias estupefacientes se combate con políticas de salud pública y no con prohibicionismo. Sin embargo, en su lucha contra el microtráfico plantea la extinción del dominio del lugar donde se venda la droga y la judicialización del consumo más allá de la dosis mínima. “Al consumidor de drogas, recreativo o dependiente, generalmente juvenil y socialmente excluido, no se le trata con cárcel sino con médicos y diálogo estatal. La experiencia de los centros regulados de consumo (Camad) en la Bogotá Humana, con más de 65.000 consultas, mostró un camino certero de tratamiento del problema, que sólo se agudizará con el populismo punitivo. Separar la población consumidora de drogas de las cadenas clandestinas del narcotráfico es una política de seguridad ciudadana estratégica. Petro está de acuerdo con la legalización, apoyándose precisamente en los Camad.