“El pueblo ha decidido cambiar la historia de Colombia”: masivo cierre de campaña de Petro

-Redacción Política

Con cerca de 60.000 personas reunidas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el candidato a la Presidencia de la Colombia Humana, Gustavo Petro, hizo el cierre de las actividades públicas de campañas, de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 27 de mayo.

Desde la tarde, se presentaron diferentes artistas, entre los que estuvieron Totó la Momposina, Hugo Candelario, Velandia y la Tigra o Pernett. Sin embargo, sobre las 7 de la noche fue la aparición del candidato, que en su discurso atacó a varios de los demás candidatos presidenciales, sobre sus propuestas económicas y ambientales y su gestión frente a la Alcaldía de Bogotá.

El exalcalde de la capital señaló, durante la primera parte de su discurso, que la política colombiana hoy se dividía en dios grandes bandos: el de las maquinarias corruptas anacrónicas e incapaces y el bando de las ciudadanías libres.

“Si ganan las ciudadanías, otro será el país. El país de la paz, de la democracia. Si gana la maquinaria, será el país de la violencia de una proporción antes no conocida, el país de la corrupción, de los reficares, los hidroituangos y los metros elevados (…) Nos vamos a comprometer de alma, de cuerpo, de existencia, en que este lapso no sea breve, que se pueda perpetuar hacia adelanta para construir la Colombia que soñamos: equitativa, justa y en paz”, señaló Petro.

También defendió su propuesta económica basada en el desarrollo del agro y criticó al régimen de Venezuela, haciendo un símil con situaciones sucedidas en Colombia. “Son la fuerza de la muerte, así se llamen izquierdistas. Allá matan jóvenes, aquí también, con los falsos positivos. Allá quieren vivir del petróleo, aquí también (…) La vocación de Colombia no es la minería, no vamos a ser un país de minas abiertas, exportando su sangre y su territorio”, dijo el candidato.



Al tiempo que explicaba que Colombia debe ser un país de agricultores y que los títulos de propiedad que entregaría en un eventual gobierno deben quedar en manos de las mujeres y los campesinos, invitó a los asistentes a encender las luces de los celulares, como en común en los conciertos de música. En ese momento, aprovechó para señalar que esos artefactos (los celulares) “solo se pueden hacer con el cerebro humano: “El cerebro es la base principal de la producción del Siglo XXI. El alimento del cerebro es la educación”.

El candidato también criticó a los medios de comunicación. “Estas manifestaciones no son trasmitidas, no solo porque desmienten las encuestas, sino porque muestran que el pueblo colombiano ha decidido cambiar la historia de Colombia. Si tuvieran que analizar esto, desataría una mayor votación por Petro, y sus propietarios no les interesa que Petro sea presidente”, comentó el candidato presidencial.

Por otra parte, mencionó la necesidad de derogar la “reforma laborar de Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria”. “Porque el día tiene que volver a terminar a las seis de la tarde, el festivo tiene que volver a ser festivo, la jornada laborar debe ser de ocho horas y porque no se puede reemplazar un contrato laboral con los contratitos basura de tres meses con los que acosan sexualmente a las mujeres. Es dignidad”, expresó.

Petro aseguró que durante un eventual gobierno suyo no se perseguirá a Álvaro Uribe Vélez: “Además, lo vamos a invitar a que participe del acuerdo sobre lo fundamental en Colombia: la reforma a la salud, a la educación, a las posibilidades de convivir, el tránsito hacia una economía productiva, tierras fértiles produciendo alimentos, el uso diferente del agua”.

Cierres de campaña de los candidatos Vargas Lleras, Duque, De la Calle y Fajardo

Desde mañana y durante el fin de semana se espera el cierre de campaña final de los diferentes candidatos a la Presidencia. Algunos, como Germán Vargas o Iván Duque, han hecho cierres parciales de la campaña en diferentes regiones. El exvicepresidente cerró este jueves su campaña en los Llanos Orienteales, reuniendo a unas 18.000 personas en el Parque de los Libertadores, en Villavicencio. Anterioremente lo había hecho en Nariño.

Iván Duque, del Centro Democrático, ha hecho el cierre parcial de su campaña en Montería y este jueves fue en Bucaramanga y Manizales. Por su parte, el candidato del partido Liberal, Humberto de la Calle, tiene previsto su cierre de campaña definitivo este domingo, a las 10:30 de la mañana, en el Parque de los Periodistas, de Bogotá.

En cambio, desde la campaña de Sergio Fajardo se dijo que el candidato, como lo hizo para el cierre de campaña antes de las elecciones a Congreso, no será un cierre como el de las “campañas tradicionales.