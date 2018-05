Ernesto Samper propone fundar un nuevo partido

-Redacción Política

El expresidente del Partido Liberal, Ernesto Samper, criticó fuertemente el rol que ha venido ejerciendo el hoy director de esa colectividad, César Gaviria, tras afirmar que su gestión va a llevar directo al abismo al partido en el que ambos exmandatarios militan. En diálogo con el diario El Tiempo, Samper incluso propuso crear un movimiento político alternativo en respuesta a la crisis por la que, según dijo, atraviesan las huestes rojas.

“(Hay que) fundar un nuevo partido. Éramos un partido socialdemócrata, pero con un pensamiento económico de derecha. Ajustamos nuestra pretensión de ser un partido socialdemócrata a propuestas y programas y eso fue lo que desdibujó totalmente al partido”, dijo Samper, quien calificó de soberbio al expresidente Gaviria. “ES la actitud que ha tenido a lo largo de todo este proceso”, agregó.

(Lea: El liberalismo y sus crisis históricas)

Lo anterior, frente a la forma en la que, desde su perspectiva, Gaviria ha venido acompañando la candidatura presidencial de Humberto de la Calle pues lo culpó de impedir una alianza de centro. “El presidente Gaviria va a dejar el partido al pie de su tumba. Lo ha venido llevando para allá desde hace varios años, pero ahora va a lograr ese efecto”, dijo Samper.

De hecho, no es la primera vez que desde el Partido Liberal surge una propuesta para crear un ‘nuevo’ Partido Liberal. A finales del año pasado, cuando esa colectividad decidió convocar a una consulta popular para elegir a su candidato único, el senador Juan Manuel Galán –quien se opuso a la fecha de este mecanismo electoral- habló de revivir al Nuevo Liberalismo.

(Lea: Juan Manuel Galán le dice no a la consulta popular del Partido Liberal, en noviembre)

“Quiero convocarlos a que nos movilicemos para recuperar ese gran liberalismo. Me he sometido y me someto al juicio de los ciudadanos, de la gente de los colombianos, que anhelan una nueva Colombia, que han creído que es posible un nuevo partido Liberal”, dijo en ese entonces Galán. Probablemente, para seguir los pasos de su padre, Luis Carlos Galán quien, a finales de la década de los 70, le dio vida a este movimiento cuando anunció su agotamiento por el deterioro de los valores de su partido.