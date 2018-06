Esta es la ponencia que dejaría a Antanas Mockus sin curul en el Senado

Para el próximo martes se tiene previsto que sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tome una decisión sobre si declarar o no la elección del exalcade de Bogotá, Antanas Mockus Sivickas, como senador de la República, luego de que este obtuviera 540.783 votos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.

El proyecto de resolución que se discutirá y se votará, presentado por el magistrado Bernardo Franco Ramírez, del partido de la U, y que fue conocido por El Espectador, resuelve que el CNE se abstiene de declarar la elección de Mockus en el Senado “por estar incurso en causal de inhabilidad prevista por la Constitución Política, según actuación administrativa electoral adelantada en el expediente con radicado 3686-18”.

El documento completo, de 70 páginas, hace un recorrido a través del caso desde que el 13 de marzo los ciudadanos Víctor Velásquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla solicitaron al CNE revocar la inscripción del candidato Mockus, alegando una presunta inhabilidad.

Esta está fundamentada, según los solicitantes, en el Convenio No.° 000010 de 2017, celebrado entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto [SIC] y Corpovisionarios, que tenía por objetivo el del “aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para apoyar el diseño y la implementación de un ejercicio de división compartida en el Departamento de Cundinamarca, que, desde el enfoque de cultura ciudadana, contribuya a la construcción de una mirada de paz por parte de la ciudadanía (…)”.

Este convenio, como figura en el acervo probatorio expuesto por Franco Ramírez, fue de $428’571.429, y los solicitantes de la revocatoria de la inscripción señalaron que, si bien, el convenio es firmado por Henrry Murraín Knudson, como director ejecutivo de Corpovisionarios, anexan un certificado de la Cámara de Comercio en el que Mockus figura como presidente de la organización.

No obstante, Mockus le responde al CNE que desde el 4 de septiembre de 2006, es decir, hace doce años, la representación legal de Corpovisionarios se encuentra delegada en el director ejecutivo y no recae sobre él. Este, según Mockus, es el “motivo por el cual no he firmado uno solo de los contratos y convenios que la Corporación (Corpovisionarios) ha celebrado y ejecutado a lo largo de estos 12 años”. Además, señala que renunció a su cargo de presidente de la organización el 19 de marzo de 2018.

El exalcalde también asegura, sobre el convenio con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto, que “más allá del número del convenio y su objeto, no tuve ni tengo conocimiento de su contenido o desarrollo”. “No realicé ninguna gestión para obtener la adjudicación del convenio de asociación No.° 000010 de 2017”, dice Mockus en las declaraciones que recoge la ponencia.

En pocas palabras, el CNE desestima que la inhabilidad tenga causa en que Mockus apareciera como presidente de Corpovisionarios en un certificado de la Cámara de Comercio, pero señala que la decisión del tribunal electoral se hará con base en otros supuestos, como lo es la “inhabilidad por haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección”.

Para sustentar esta motivación, el magistrado Franco Ramírez se remite a la propuesta técnica y económica que presentó Corpovisionarios a la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto. En ese sentido, trae a colación apartes como la página seis de la propuesta, en donde la organización cuenta parte de su historia. “La corporación lleva 17 años consolidando el enfoque de cultura ciudadana a nivel teórico, metodológico y práctico, guiada por su fundador y presidente Antanas Mockus”.

También expone que en la página 16 de la propuesta dice que en el evento de lanzamiento de la Agencia de Paz se incluye una “intervención de Antanas Mockus, presidente de Corpovisionarios”. Asimismo, dice la ponencia, en la página 18 de la propuesta, en donde se determina el valor total y los aportes hechos por cada entidad, se incluyen los gatos de “transporte y viáticos de encuestadores, dinamizadores de talleres y del profesor Antanas Mockus”.

Por otra parte, de acuerdo con la ponencia, en los estudios previos del convenio de asociación, que fueron elaborados por la Subgerencia Técnica de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto, se señala que una de las “justificaciones de la selección del asociado” es que “el profesor Antanas Mockus será el coordinador general de la propuesta”.

Posteriormente, en la página 58 del proyecto de resolución que deberá discutir el CNE se anota que desde la etapa contractual del convenio, Corpovisionarios “informó, comprometió y ofreció la intervención del dr. Mockus en el proyecto, como presidente de la entidad privada y en eventos precisos”.

Según la ponencia, estas no son suposiciones del CNE, pues la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto señala en la justificación de la selección que varios de los “factores determinantes” lo son porque “son desarrollados por el profesor Mockus y un equipo multidisciplinario de amplia solvencia académica y técnica”.

Los argumentos expuestos en la ponencia conllevan a que en las conclusiones del magistrado se señale: “En consideración a toda la actuación administrativa electoral adelantada (…) es posible concluir que el ciudadano Aurelijus Rutenis Atanas Mockus Sivickas estaba inhabilitado para ser senador de la República en el periodo 2018-2022, por haber intervenido en la gestión de negocios ante la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su elección”.

Ahora, para que esta decisión sea adoptada por la sala plena del CNE se necesitan, por lo menos, que la mayoría de los magistrados (6 de 9) vote a favor del sentido de la ponencia. Por otra parte, aunque el partido Alianza Verde ha señalado que no se pronunciará de manera oficial hasta que no haya una decisión del CNE, voces, como la de la representante y senadora electa Angélica Lozano, aseguran que, si lo que determine el tribunal electoral va en contra de Mockus, irán hasta el Consejo de Estado para defender la curul ganada por el exalcalde.

De hecho, Lozano ha señalado que lo que se ha generado con Mockus es ruido para desviar la atención de las revelaciones de corrupción electoral hechas por la Fiscalía General de la Nación. Incluso, el mismo presidente Juan Manuel Santos se ha pronunciado a favor de Mockus: “Yo quisiera ver a @AntanasMockus en el próximo Congreso. Enriquecería el debate y le convendría al país”, publicó Santos en su cuenta de Twitter. El futuro de la curul de Mockus, uno de los símbolos de la cultura ciudadana y la moralidad de la política colombiana, está en manos del tribunal electoral.

Meses antes, cuando se conoció la información sobre la solicitud de rvocar la inscripción, el mismo Mockus también salió a los medios a negar su participación en la negociación del convenio.

Por otra parte, Murraín, director ejecutivo de Corpovisionarios, aseguró que no se trataba de un contrato, sino de un convenio que no tenía fines de lucro. “Hay un error en la página de la persona que subió la información en la Gobernación. Es un convenio de asociación donde no hay fines de lucro. Ya pedimos que se corrigiera”, expresó Murraín a Blu Radio.

En ese caso, también se debería tener en cuenta si la inhabilidad aplica para convenios entre una entidad pública y una organización privada. El futuro de la curul de Mockus, uno de los símbolos de la cultura ciudadana y la moralidad de la política colombiana, está en manos del tribunal electoral.

