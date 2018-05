Fórmulas vicepresidenciales, enfrentadas por 'Santrich', crisis de Hidroituango y corrupción

Faltan exactamente nueve días para celebrar la primera vuelta presidencial y, en medio del cierre de campaña de los candidatos, sucesos coyunturales como la emergencia de Hidroituango, las elecciones venezolanas, las denuncias sobre la denominada “propaganda negra” y la suspensión de la extradición de ‘Jesús Santrich’ han permeado la discusión electoral de los últimos días, no solo de la boca de los aspirantes a la Presidencia, sino también entre sus fórmulas vicepresidenciales.

Precisamente, estos fueron los puntos centrales del debate organizado por Noticias Caracol, realizado a las 10:30 p.m. del pasado viernes. En el evento, los candidatos a la Vicepresidencia confrontaron sus opiniones sobre diversos temas de la actualidad nacional.

El primero en generar polémica fue la suspensión del trámite de extradición por petición de EE.UU del líder de la antigua guerrilla Farc, 'Jesús Santrich', determinación tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mientras se define si los delitos por los que fue capturado sucedieron antes o después de la firma del Acuerdo de Paz.

Clara López, quien acompaña a Humberto de la Calle en la carrera a la Casa de Nariño, aseguró ante esto que es hora de confiar en la justicia Colombiana. “Creo que llegó el momento que nosotros no le tengamos miedo a juzgar a las personas que cometan delitos en Colombia, en Colombia, en especial de cara al proceso de paz, que necesita respuestas, en primer lugar, para las víctimas”, manifestó.

Para ella, la JEP y la justicia ordinaria tienen la capacidad de tomar cartas en el asunto y, por lo tanto, afirmó que “sin lugar a dudas, este es un tema que va a ocupar al próximo gobierno en materia de garantizar que no se vaya a pasar la paz como el agua por un cedazo por no confiar en nuestra justicia”. En ello coincidió la fórmula de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, quien reconoció en la JEP un mecanismo cuya razón de ser está en esclarecer la verdad. Por lo tanto, dijo, “ante todo, es una prueba de fuego” para esta y hace parte de sus competencias.

Por su parte, Marta Lucía Ramírez, de la candidatura resultante de la coalición de derecha, encabezada por Iván Duque, insistió en que el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc no solo busca ponerle fin al conflicto armado, sino también al narcotráfico, que es “lo que ha alimentado el conflicto por tantos años”. Por lo tanto, defendió que, en ese sentido y teniendo como prioridad la lucha en contra del tráfico de drogas, el capturado líder “tiene que pagar, porque paz y justicia son dos elementos de una misma ecuación”.

Por la misma línea se expresó la fórmula de Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, quien también criticó la ayuda humanitaria que ha tenido ‘Santrich’ durante su captura, a la que calificó como “privilegios”. “Hablamos de un individuo que se metió a actividades de narcotráfico. A cualquier otro colombiano no le darían esos beneficios, a ningún colombiano se los han dado. A estas alturas, este señor debería estar explicando sus delitos en una corte extranjera”, declaró.

Claudia López, quien acompaña a Sergio Fajardo en su candidatura, dió un pare a la discusión para advertir que la situación jurídica de ‘Santrich’ no puede determinar el futuro de la paz. “La paz no depende de su extradición o no, depende de cumplirle a los colombianos en la regiones, con el desarrollo rural integral, con educación, salud, seguridad, tierras tituladas, vías terciarias y oportunidades”. Así mismo, afirmó que el pacto por el que votó "Sí" dicta que quien cometa delitos luego de la firma sería sometido a la justicia ordinaria, por lo cual respeta dicha determinación. Sin embargo, denunció la ausencia de pruebas para avanzar en el caso.

Sobre la crisis de Hidroituango, a diferencia de sus compañeros en la carrera a la Casa de Nariño, las fórmulas vicepresidenciales prefirieron no lanzar señalamientos y culpas de primerazo, sino que optaron por coincidir en que la prioridad en este momento debe estar en salvar vidas humanas y solidarizarse con el departamento antioqueño. Después de eso, puntualizaron, se debe indagar por las razones de la emergencia y encontrar a los responsables.

Ángela María Robledo reiteró que durante el proceso le faltó al Gobierno y a las empresas privadas encargadas del proyecto escuchar a las comunidades de la zona, quienes exigieron ser consideradas socialmente para dicha obra y darle prioridad a la memoria de los muertos y desaparecidos de la región a causa del conflicto armado. Según ella, ese fue un punto de quiebre a la hora de ejecutar la construcción de la hidroeléctrica.

Y la corrupción, por supuesto, también fue un tema que puso a todos a debatir. El apoyo de la familia de Kiko Gómez y las investigaciones a los miembros de los partidos políticos de las fórmulas vicepresidenciales salieron a relucir entre los asistentes al evento. En ese momento, los enjuiciamientos por contrataciones y nexos con "mermeladas" se dispararon de parte y parte. Sin embargo, como conclusión, dijo Claudia López que “la corrupción se acaba es con ética, no quejándonos en Facebook y en Twitter, se acaba es votando por gente que tiene carácter, trayectoria y manos limpias”.

