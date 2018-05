Santos ordena al registrador abrir las puertas para que candidatos “esculquen” si hay riesgo de fraude

-Redacción Política

Desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos medió en la discusión que se ha venido dando entre los candidatos presidenciales y las autoridades electorales en torno a un supuesto riesgo de fraude en las elecciones de este domingo, 27 de mayo. Concretamente, alrededor de las denuncias del candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien dijo estar preocupado por el software que usará la Registraduría Nacional para hacer el preconteo de votos. Y es que según el exalcalde, podría haber alteraciones en los algoritmos que podrían generar un “fraude masivo”.

(Lea: “El que tenga pruebas de fraude electoral, que denuncie”: Juan Carlos Galindo)

Al respecto, el primer mandatario ratificó que desde el Ejecutivo se están dando todas las garantías para que el proceso del fin de semana sea transparente pero, para mayor tranquilidad, impartió una directriz al registrador nacional, Juan Carlos Galindo. “Le he dicho al registrador que abra las puertas en lo posible a todos los que quieran ir a esculcar, a hacer la investigación que sea (…) surgió una discusión sobre el software (…) que explique, que le abra toda la información a quien quiera verificar que efectivamente acá se ha hecho todo con la absoluta y total transparencia”, dijo el primer mandatario.

(Lea: Gobierno responde a Petro y asegura que misión electoral de la UE está en Colombia)

Santos, quien aclaró que por ley no se puede mostrar a favor de uno u otro aspirante a sucederlo, sí advirtió que él, como presidente de la República, tiene la obligación de garantizar un proceso tranquilo para quienes pretenden llegar a la Casa de Nariño. “Entre menos el gobierno interfiera en las elecciones mejor le va a la democracia. Incluso, este gobierno eliminó la reelección por ese motivo, pero sí debe hacer lo posible para pronunciarse sobre cómo gana el que gana y en eso hemos estado comprometidos para que la historia registre que en Colombia no solamente hubo paz sino que se celebraron las elecciones más pacíficas, con mayores garantías y con mayor participación”, señaló Santos.

(Lea: "Que Petro le pida el software a Maduro": Vargas Lleras ante denuncias de probable fraude electoral)

Por ello, reivindicó el haber logrado desarmar a la guerrilla más grande del hemisferio occidental y haberles abierto las puertas a sus miembros para que participen en el escenario electoral, como ya ocurrió en las pasados comicios legislativos del 11 de marzo. De hecho, anunció que para el proceso del domingo no se van a modificar puestos de votación por cuestiones de seguridad, como ocurrió en las elecciones al Congreso. “Antes, muchos territorios del país no podían sufragar porque había que modificar los puestos de votación del lugar porque la inseguridad no permitía a los votantes acudir a las urnas”, dijo Santos.

(Lea: Petro insiste en riesgo de fraude electoral por software de Registraduría)

El pronunciamiento del primer mandatario se da luego de que el exalcalde Petro pusiera en tela de juicio la transparencia electoral, no sólo denunciando supuesto riesgo de fraude con el software sino tras afirmar que no se había permitido el ingreso de observadores internacionales al país para verificar las elecciones. Un tema que fue desmentido desde el propio gobierno y desde la Registraduría, que le recordó quiénes y de qué entidades externas estarán el domingo en cientos de municipios del país.