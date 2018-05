Solo apoyamos a Duque y no estamos divididos: partido Mira

A Alexandra Moreno Piraquive, expresidenta y excongresista del partido político Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira, le sorprendió que la colectividad que ella misma fundó proclamara su apoyo a la campaña de Iván Duque, candidato uribista, de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo exactamente en 12 días.

Aunque desde hace cuatro años Moreno Piraquive dejó de hacer parte de dicho movimiento cristiano, luego de no aceptar hacer parte de la lista de candidatos al Senado, aseguró, en entrevista con Revista Semana, que "en el Mira unos irán por Duque, otros iremos por Vargas" y que piensa que “las personas que se unen en los últimos cinco minutos se están acomodando al vaivén de las encuestas”, refiriéndose a la adhesión del partido anunciada el pasado viernes.

Ante dichas declaraciones, el Mira aclaró en un comunicado que la exsenadora “no puede hablar en nombre del partido, no integra la Dirección Nacional y no tiene ningún tipo de relación política con nuestros integrantes, simpatizantes y líderes”. “Esas razones explican el motivo por el cual no hizo parte de las conversaciones internas en las que el Partido decidió apoyar la candidatura Presidencial del candidato Iván Duque”.

Además, reitera el documento, “el Mira, como partido político, solo apoya la candidatura del doctor Iván Duque y no está dividido para la elección presidencial”. ”Este apoyo que se adoptó de forma unánime dentro de Mira busca aportar a que el candidato Iván Duque gane la Presidencia de la República en la primera vuelta este 27 de mayo”, concluye.

El presidente del partido, Carlos Alberto Baena, insistió, en entrevista con El Espectador, que "desde 2014, ella renunció al partido, por lo cual no puede tener la vocería y eso puede confundir a la gente. No estamos divididos, nuestro voto por Duque es un voto unánime, unido y disciplinado".

Con la adhesión del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), que en las pasadas elecciones a Congreso logró más de 500.000 votos, la campaña a la Presidencia de Iván Duque ya tiene la mayoría de votos de las comunidades cristianas del país.

Por su parte, Moreno Piraquive declaró, en la entrevista anteriormente citada, su decisión de apoyar a Vargas Lleras y manifestó que la tomó mucho antes de que se agudizara la contienda electoral. “De manera personal yo tomé mi decisión antes de la primera vuelta porque creo que uno debe tener la convicción y la firmeza de tener una decisión desde el primer momento y así lo hice apoyando a Vargas Lleras”.