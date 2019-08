Hay 694 candidatos inscritos a elecciones inhabilitados: Procuraduría General

La Procuraduría General de la Nación al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Dirección de Gestión Electoral, de la Registraduría Nacional, el listado con los nombres de los candidatos inscritos para las elecciones regionales de 2019 que presentan inhabilidades para aspirar, luego de que se hiciera el cruce de la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI).

Según el ente de control, hay 694 inhabilitados de 117.822 inscritos, lo que corresponde al 0,6 % de la totalidad de los candidatos que se inscribieron hasta el 27 de julio pasado y luego de las modificaciones finales que se hicieron ante la Registraduría Nacional hasta el pasado 4 de agosto.

La mayor cantidad de inhabilitados aspiran a concejos (602), les siguen candidatos a juntas administradoras locales (61, y 46 son en Bogotá); alcaldías (20), y asambleas (11). El documento muestra que no hay candidatos a gobernaciones inhabilitados.

En ese mismo sentido, los departamentos en donde más hay aspirantes inhabilitados son Antioquia (75), Cundinamarca (72), Valle del Cauca (57), Boyacá (52), Tolima (48), Santander (42), Cesar (38) y Norte de Santander (38).

“Es posible que posterior a la emisión de este reporte, las autoridades competentes informen nuevas circunstancias que generen inhabilidades sobre las personas incluidas en los listados, lo anterior en acatamiento a la dinámica jurídica natural de los procesos judiciales y administrativos en Colombia”, señala el documento remitido a las autoridades electorales.

También se señala que hubo 247 cédulas de candidatos que figuran con registros incompletos. “La calidad de incompleto del registro se refiere a aquellas decisiones que fueron reportadas por las autoridades competentes y registradas en el Sistema, pero que carecen de algún o algunos datos que permitan certificarlas, como es el caso de la fecha de ejecutoria o las sanciones impuestas”, dice la Procuraduría, aclarando que estos no podían ser incluidos en las listas de inhabilitados porque el “sistema no permite la certificación pertinente por la ausencia del o los datos básicos”.

No obstante, dice el ente de control, “el que la Procuraduría no los certifique no es indicativo que la persona no pueda estar incursa en una inhabilidad, por lo que en labor preventiva este ente de control indica su existencia”.

Consulte la lista completa de los inhabilitados

