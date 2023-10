Aida Victoria Merlano se retiraría de las redes sociales: esta sería la razón

La hija de la excongresista Aida Merlano, le informó a sus seguidores que se sentía baja de ánimo como para seguir con la creación de contenido. Foto: Instagram

Le podría interesar: ¿Quién es Milo J, el joven músico que hará la nueva colaboración con Bizarrap?

“Cuando uno trabaja en esto de las redes sociales, a veces tiene que fingir, esta vez no me place hacerlo, me siento muy mal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto en la garganta”, confiesa la influencer Aida Victoria Merlano. La joven es ampliamente conocida por ser la hija de la excongresista Aida Merlano, condenada por compra de votos, quien cumple su sentencia en la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor en Bogotá. Además, también ha protagonizado múltiples controversias, especialmente por su vida amorosa, pues se ha relacionado con distintas figuras de la cultura popular como el streamer Westcol y Ryan Castro.

Aunque no explica con detalle por qué ha tomado la decisión de alejarse de redes sociales, sí relata que se siente mal por situaciones que se están desarrollando en su vida privada, ante las cuales no sabe cómo reaccionar: “A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante, hablando barbaridades, porque a mí realmente esto me da vida, el rollo está en que me está costando el triple ser yo, porque estoy procesando información de mi vida personal, que me tiene rota, que me tiene el alma hecha pedacitos”.

La historia en la que describe la posición en la que se encuentra fue difundida por distintas páginas del entretenimiento, entre ellas el perfil de Instagram “Más Rechismes”, que publicó el video.

Más sobre entretenimiento “Secretos de Playboy” regresa a A&E con su segunda temporada Una nueva temporada de la producción original de A&E, que llegará a Latinoamérica en octubre, se instala en las entrañas del complejo universo Playboy con crudos e inéditos testimonios y un profundo trabajo de investigación. Leer más “Secretos de Playboy” regresa a A&E con su segunda temporada Las razones por las que este año no habrá Concurso Nacional de Belleza El histórico reinado, que acostumbra a realizarse anualmente en noviembre, se pospondrá según anunciaron sus organizadores, para el 2024. Leer más Las razones por las que este año no habrá Concurso Nacional de Belleza

A pesar de sus declaraciones, horas después la creadora de contenido siguió publicando material audiovisual en historias, realizando actividades para que su audiencia interactuara con ella, desconcertando a sus seguidores por la contradicción entre lo que dice y lo que hace.

Escándalos con la ley

Una de las polémicas que más despertó comentarios en los internautas fue la acusación que realizó la Fiscalía General de la Nación en el año 2022, en la hacía responsable a Aida Victoria de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aunque fue declarada inocente. Además, en septiembre de ese mismo fue sentenciada a siete años y seis meses de casa por cárcel por favorecimiento de fuga al haber contribuido aparentemente con la huida de su madre, sin embargo, su defensa apeló en segunda instancia.

La decisión final sobre el caso la deberá tomar el magistrado Fabio David Bernal Suárez, después de revisar todo el material recolectado en el juicio contra Merlano en el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento.

Leer más: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, presentes en el BOSS Milán Fashion Show