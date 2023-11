Alejandra Borrero habló de las dificultades que atravesó al revelar su sexualidad

Alejandra Borrero es una de las figuras de la actuación más importantes del país. Foto: Arturo Rodríguez

En el primer capítulo de la temporada treinta del programa La Sala De Laura Acuña, la invitada especial, Alejandra Borrero, de 61 años, conversó con la presentadora Laura Acuña sobre distintas temáticas. Una de ellas su orientación sexual, que determinó su relación con sus padres y al mismo tiempo su propio autodescubrimiento que describe como “años de depresión”.

¿Qué dijo Alejandra Borrero?

Sobre asumirse como lesbiana, confesó que hacerlo era importante para ella, porque era su verdad, pero que no fue nada fácil. “Para todos ha sido difícil, uno siempre quiere y ha querido complacer o hacer sentir orgullosos a sus padres, así que este tipo de cosas son complicadas. Hay que lidiarlas y vivirlas. Si uno ama a su hijo, seguramente va a tener que entender y aceptar”.

Sin embargo, confiesa que sus padres la apoyaron e hicieron todo mucho más llevadero. Actualmente, su padre tiene 80 años y narra que a todas sus ex parejas las llama hijas. “Cuando uno deja esto en la oscuridad se vuelve feo, pero cuando uno le da luz a un tema sencillamente es y eso no tiene vuelta de hoja, lo tienes que aceptar”. Además, reconoció que aunque es un pilar importante en su vida, no quería que la reconocieran por su orientación sexual.

“Yo no soy solo ‘gay’, soy una mujer con un montón de… Por eso, tampoco me gustó seguir hablando del tema, porque no quería que me marcaran y me señalaran como tal”. Es usual que cuando un artista o figura pública devela su sexualidad, el público y la opinión pública los encasille como activistas de la comunidad LGBTIQ+ y si bien pertenecen directamente a ella, hay quienes autónomamente deciden prescindir del título de personas que la integran y verse más allá del movimiento, incluso, más allá de las propias etiquetas que se establecen.

La estrella de televisión confesó también algunas dudas que tiene sobre su sexualidad, pues a pesar de que ella misma y la prensa la asumían como lesbiana porque le gustan las mujeres, confesó que tal vez podría ser bisexual. “Creo y sé que abría un camino para todos. Fue dar ese primer palazo que no se había dado nadie, siendo protagonista de novelas, teniendo todo un mundo que cuidar. Fue algo muy especial. Yo no sabía si era o no era, me enamoré de Pepe Sánchez (director de Café) y pude decir que era bisexual, pero en esa época era como: ‘¡Oh, no!’”

Entrevista completa de Alejandra Borrero

