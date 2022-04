“Becoming Elizabeth”, un drama de los Tudor, llega Starzplay

La serie “Becoming Elizabeth”, que se estrena el 12 de junio, es una creación original de la premiada dramaturga y guionista de televisión Anya Reiss Foto: Cortesía: Starzplay

La plataforma de “streaming” Starzplay anunció el estreno de “Becoming Elizabeth”, que llegará a las pantallas este domingo 12 de junio y que le dará desarrollo a su próximo drama de los Tudor explorando la fascinante y desconocida historia de los primeros años de la reina más emblemática de Inglaterra.

(Le recomendamos: Mads Mikkelsen asume la varita de un poderoso mago)

Mucho antes de ascender al trono, la joven Isabel Tudor, interpretada por Alicia von Rittberg era una adolescente huérfana que se vio envuelta en la política y la sexualidad de la corte inglesa.

Becoming Elizabeth | Tráiler Oficial | STARZPLAY

La muerte del rey Enrique VIII hace que su hijo Eduardo, de nueve años, interpretado por Oliver Zetterström asuma el trono y ponga en marcha una peligrosa lucha por el poder cuando Isabel, Eduardo y su hermana María, interpretada por Romola Garai, son empleados como peones en un juego entre las grandes familias de Inglaterra y las potencias de Europa que se disputan el control del país.

(Lea también: “Las Villamizar”, el empoderamiento femenino desde otra perspectiva)

Otros actores clave en la implacable búsqueda del poder son la viuda del rey Enrique, Catherine Parr, interpretada por Jessica Raine, Thomas Seymour, personificado por Tom Cullen, el tío del nuevo rey, que se casa rápidamente con la viuda Catalina, pero pronto se interesa por la adolescente Isabel, y el duque de Somerset, interpretado por John Heffernan, que no pierde tiempo en reclamar el puesto de Lord Protector para sí mismo cuando el antiguo Rey muere.

“Becoming Elizabeth” es creada y escrita por la premiada dramaturga y guionista de televisión Anya Reiss (”Spur of the Moment”, “The Acid Test”), quien también trabaja como productora ejecutiva junto con George Ormond (”National Treasure”, “Great Expectations”) y George Faber (”Shameless”, “The White Queen”), con Lisa Osborne (”Little Dorrit”, “Man in an Orange Shirt”) como productora.

(Además: “Metal Lords”: una amistad con muchos decibeles)

Esta serie dramática también está protagonizada por Jamie Blackley, Alexandra Gilbreath, Jamie Parker, Leo Bill, Bella Ramsey, Ekow Quartey, Alex Macqueen y Olivier Huband.

“Becoming Elizabeth” se estrenará el domingo 12 de junio en la plataforma de “streaming” premium Starzplay, en todos los territorios donde tiene presencia, y en todas las plataformas de “streaming” y “on demand” de Starz en Estados Unidos y Canadá.