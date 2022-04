Mads Mikkelsen asume la varita de un poderoso mago

Mads Mikkelsen en su interpretación del mago Gellert Grindelwald, en una escena de la película "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". / Cortesía: Warner Bros Foto: Courtesy of Warner Bros. Picture

Interpretado por el actor danés Mads Mikkelsen, el mago Gellert Grindelwald ha sido un hombre perseguido no solo por sus creencias radicales, sino por la aplicación de sus tácticas violentas.

En la cinta Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, la tercera entrega de esta saga, Grindelwald, considerado el poderoso Mago Oscuro, dejó atrás las sombras y está dispuesto a poner en práctica su plan para apoderarse de los destinos del mundo mágico. Sin embargo, en esta oportunidad no actúa al margen de la ley, porque cuenta con los beneficios de liderar todo un sistema que multiplica sus rabias e incrementa sus poderosas habilidades.

Dumbledore es el único mago con la capacidad de interponerse en los propósitos de Grindelwald, pero queda una manifestación física de la relación entre ambos hechiceros.

Jude Law, quien regresa al papel del mago destinado a ser director de Hogwarts, tiene su propia interpretación de este nexo. “El juramento de sangre es la encarnación del vínculo entre Gellert (Grindelwald) y Albus (Dumbledore), uno hecho a través de la pasión y la creencia juvenil. Aunque sus vidas han tomado rumbos muy diferentes, siguen conectados en este lastre que, desde el punto de vista del personaje que interpretó, es enormemente frustrante”.

En el “Wizarding World” (“Mundo mágico”) existe una especie de vidas paralelas entre Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore, en cuanto a que cada uno debe utilizar a los demás como medios para conseguir fines opuestos. Mads Mikkelsen cuenta que “Grindelwald no puede hacer un movimiento en contra de Dumbledore, pero Albus se interpone en el camino de Gellert para conseguir el poder absoluto, por lo que Credence se convierte en alguien clave para él. La película deja muy claro lo que todos los individuos intentan conseguir, pero la cuestión es cómo lo harán. Creo que es una historia maravillosa que nos lleva de paseo por este espectro maravilloso de la imaginación”.

Basado en el texto original de J. K. Rowling, el guion final de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore fue escrito a cuatro manos por Rowling y Steve Kloves, quienes también son productores de la película. Kloves, además, quien fue el productor de las dos primeras películas de esta saga, ha tenido una larga trayectoria en el “Wizarding World” (“Mundo mágico”) al haber escrito los guiones de siete de las películas sobre Harry Potter.

Conversamos con Mads Mikkelsen sobre su incursión en esta historia, y el actor aseguró que el punto de partida para ser parte del proyecto de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore fue el gusto de su hija por estas historias de corte fantástico.

Para Mikkelsen, la película, que se estrenará en Colombia este jueves 14 de abril, es fiel exponente del “Wizarding World”, y en ella se evidencia el pulso entre dos magos de las grandes ligas: Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore.

¿Cómo fue para Mads Mikkelsen entrar al denominado “Mundo mágico” por primera vez?

Bueno, para ser franco, fue bastante abrumador. Mi hija era una gran fan del universo de Harry Potter. Pero tuve que leer algo de eso y, obviamente, había visto algo con mi hija. Y amo el universo. Creo que es un mundo fantástico y brillante que se abre a la creatividad y la fantasía, y traspasa fronteras. Tu mente puede ir a cualquier parte cuando estás lidiando con este universo, así que el ingreso a ese mundo puedo decir que fue algo más que fantástico.

En la película “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore” usted debe interpretar a uno de los magos oscuros más poderosos, Gellert Grindelwald. ¿Cómo se acercó a ese personaje?

Ponerse en la piel de uno de los magos más grandes del “Mundo mágico”... Bueno, como actor, asumo que Grindelwald lo ha dado por sentado desde que era bastante joven. Obviamente, está al mismo nivel que Dumbledore: poderes iguales, objetivos iguales de dejar el mundo en un lugar mejor, pero por medios diferentes. Entonces, lo enfoqué así: como un hombre que piensa que tiene la virtud de su lado, tal como Dumbledore cree que la tiene.

Grindelwald tiene en su poder una varita muy codiciada. ¿Conocía la varita de saúco?

Sabía sobre la varita de saúco, y le dije a mi hija de inmediato que estaba en mi posesión, y ella se asustó. Es una varita hermosa, obviamente, y extremadamente poderosa. Fue una experiencia divertida, porque todos estábamos muy apegados a nuestras varitas, así que cada vez que había un corte, cualquier tipo de descanso o almuerzo, muchas personas venían a recogerlas, porque existía el riesgo de que nos metiéramos en esos espacios lúdicos. Todos queríamos llevarnos esas varitas con sus poderes para nuestras casas.

Siendo esta su primera vez en una película de “Wizarding World”, también fue su debut en sets creados por el legendario Stuart Craig. ¿Puede hablar sobre cómo fue su ingreso en el mundo que crearon en el “backlot” de Leavesden?

Diría que para cualquier actor que venga de una parte del mundo diferente a Estados Unidos siempre será alucinante cuando ingreses a un mundo creado como este. Simplemente no es algo que podamos hacer con nuestros presupuestos en Dinamarca o en Europa. Y cuando entras en cualquiera de estos ámbitos, todo es tan real y asombroso. Y para nosotros es solo un sueño. No tuvimos que fingir. Es un mínimo de trabajo de pantalla verde, todo está ahí. Y eso también nos ayuda a crear la ilusión de que somos algo mágicos... incluso podríamos ser magos, solo por una hora o dos. Cuando todo está ahí, ya no tenemos que imaginarlo. Es simplemente fantástico.

La magia de “Harry Potter” y de “Animales fantásticos” lleva más de 20 años deslumbrando al público, ¿por qué cree que este universo fantástico sigue atrayendo a la gente?

Bueno, creo que la palabra más fácil es escapismo. Nuestro mundo es lo que es, vivimos en él, y tenemos nuestra vida diaria 24/7. Y todo el mundo necesita algo con lo que escapar, una herramienta, algo, ya sea que vea un partido de fútbol o una película antigua. Estás escapando cuando lo estás viendo. Y este “Mundo mágico” es el escapismo definitivo, porque hay muchos personajes con los que te puedes identificar. Y una vez que te pones esos zapatos durante dos horas y media, y te vas volando, le quitas el filo a la vida cotidiana. Puedes volar a algún lado. Puedes imaginar cosas. Puedes fingir que estás volando. Y pienso que eso es algo que todo el mundo necesita.