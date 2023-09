Cabaña del pantano de Shrek está en Airbnb: cuánto cuesta y cómo reservar

La réplica exacta de la cabaña del pantano de Shrek se ubica en Escocia y es propiedad del Estado de Ardverikie. Foto: Alix Mclntosh

El ogro más querido de un reino muy muy lejano abre sus puertas a sus más grandes fanáticos en el hogar del pantano más simpático de la cultura popular. La réplica de la casa de Shrek se encuentra en Tierras Altas, Escocia, y abre sus puertas de la mano de la plataforma Airbnb, por la cual los amantes de esta cinta podrán reservar una estadía de dos noches a partir del 13 de octubre a las 7:00 p.m.

Por medio de una nota de prensa, la célebre aplicación de estadías cortas anunció el 26 de septiembre que ahora será posible que algunos afortunados se hospeden en la réplica de la casa del ogro verde. Dentro de las características del recinto incluye el baño a 20 metros de la cabaña principal, la degustación del postre favorito de Burro (parfait) y una pila de gofres (waffles) para desayunar.

La estadía tiene sus limitaciones y sus ventajas. Será exclusiva. Se podrá reservar para un máximo de tres personas (cuenta con dos camas) por solo dos noches entre el 27 y 29 de octubre. A pesar de que no es un concurso, sorpresivamente, la estadía no tiene ningún costo, pero los gastos de alimentación y transporte van por parte de los huéspedes.

Airbnb

La empresa norteamericana ha sido objeto de múltiples críticas al rededor del mundo, pues se le culpa de ser la principal razón por la cual las ciudades están sufriendo un fenómeno de gentrificación en el cual se transforma un espacio urbano generalmente deteriorado para aumentar el valor de las propiedades y del mercado. Sin embargo, esto suele ocasionar que los residentes tradicionales sean desplazados a barrios periféricos, ubicando a personas con mayores ingresos económicos en estas zonas renovadas con buena posibilidad de movilidad.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se difundió la noticia que a inicios de septiembre de 2023 se ampliaron las restricciones sobre la reserva de alojamiento de esta aplicación, recalcando la norma ya establecida de no permitir el arrendamiento por menos de 30 días sin la presencia del anfitrión. Los turistas tendrán que registrarse ante la alcaldía. La Ley Local 18 aprobada en el año 2022 prohíbe que, de no hacerse este aviso, las plataformas como Airbnb, Vrbo de Expedia Group Inc. y Booking.com autoricen transacciones.

La Ciudad de México es otra de las víctimas de este nuevo orden urbano. Según el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, entre el año 2000 y el 2020 el número de propiedades promocionadas en Airbnb subió de 22 mil 122 a 71 mil 780. Por parte de un estudio del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, se reveló que las rentas en la ciudad han aumentado 235% desde 2005 y por al menos un 50% de las viviendas en la Zona Metropolitana cuestan más de 3.2 millones de pesos (740.390.400 COP).

Sobre el impacto de la aplicación Airbnb en los procesos de gentrificación en Bogotá entre los años 2015 y 2021, el año pasado el Instituto Distrital de Turismo publicó un estudio en el que se concluía que hasta el momento “el impacto generado por las propiedades en alquiler Airbnb, sobre el arriendo medio de las propiedades residenciales, es mínimo”.

