Caracol Next: Cuatro años conquistando audiencias

La diversidad y calidad de sus contenidos, así como la facilidad para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías aplicadas a los medios de comunicación, son las claves de su éxito.

Caracol Next, la unidad de medios digitales de Caracol Televisión, cumple cuatro años y va por más. Gracias a sus contenidos y a su innovación digital y creativa ha logrado posicionarse como el grupo de negocios digitales más importante del país, según el sistema ComScore – sistema de medición de audiencias digitales-. (Puede leer: Caracol Next, líder de audiencias digitales)

“La situación de pandemia y crisis que vivimos actualmente ha puesto, lamentablemente, a toda la humanidad en una gran encrucijada. En este escenario, todos los medios, incluyendo los digitales, cumplen un papel fundamental para informar con responsabilidad a la ciudadanía. Pero incluso, por otro lado, es muy probable que a mediano y largo plazo las conductas humanas y los hábitos de consumo y comportamiento cambien y se profundicen hacía lo digital, modificando de algún modo la fluidez del contacto social”, indicó Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión. (Lea: “La Reina del Flow”, la mejor telenovela internacional)

Conscientes de este panorama, las marcas informativas de Caracol Next, como Noticias Caracol y Blu Radio, vienen acompañando toda la estrategia de noticias de los medios televisivos y radiales. Asimismo, están a la vanguardia de la información de último momento apalancando iniciativas de solidaridad propias y de terceros.

Para Caracol Next, “la innovación y la creatividad en los productos para sus audiencias no para”. Series web como Testosterona pink, Pasada de moda, La nena, De levante; así como crónicas, informativos y documentales como Somos buena gente, La olla del diablo y Gente con cancha, son algunas de sus producciones más destacadas. (Además: Gratis en Caracol Play: "Guía sexual para el fin del mundo" y "Testosterona pink 2")

En medio de la pandemia, Caracol Next ha avanzado en su propuesta de renovación y ampliación de su oferta de contenidos y servicios. Puso en macha el desarrollo de nuevos emprendimientos de entretenimiento virtual como El Unión Festival Digital -en asocio con Páramo Presenta y Unicef-.

Y por su parte, Volk, la marca de ESports que reúne a la comunidad gamer del país, se mantiene activa tanto en la organización de torneos de videojuegos competitivos como en la transmisión del eNations StayandPlay Cup, desarrollado por la FIFA en todo el mundo.

Nuevos lanzamientos

Para esta primera mitad de 2020, Caracol Next tiene sus proyecciones claras y por eso ha preparado grandes lanzamientos a través de Caracol Play, su plataforma OTT, que ha tenido un crecimiento de consumo y suscripciones en los últimos años. Entre sus nuevas producciones se encuentran:

*Guía sexual para el fin del mundo - Primera temporada -caracolplay.com

*Testosterona pink - Segunda Temporada - caracolplay.com

*De levante - Tercera temporada – caracolplay.com

*Lo que dice la gente - Nueva temporada – noticiascaracol.com

“El consumo de medios digitales, tanto informativos como de entretenimiento, ha aumentado y se puede suponer que mantendrán su influencia una vez pasada la crisis. Las oportunidades son inmensas, no solo para consolidar nuestro liderazgo y proximidad con las audiencias, sino también para crear nuevas formas de contacto e interacción con quienes nos consumen. Entender claramente los nuevos hábitos nos permiten y permitirán aproximarnos con nuevas ofertas, nuevos productos, nuevos servicios, que den valor a la sociedad”, agregó Marcelo Liberini.

Cuatro años de grandes reconocimientos de Caracol Next:

*Produ Awards 2017

Productora nativa digital del año (2016)

Serie web del año (2016) - Pasada de moda, Caracol Tv.

*Digital Media Awards – Latam 2017

Best use of online video - Los incorregibles, Shock.

*Produ Awards 2018

Producción con mejor estrategia digital -La reina del flow, Caracol Tv.

*Digiday Awards 2018

Mejor campaña social - Somos panas Colombia.

*Premios India Catalina 2018

Mejor serie de ficción web – Testosterona pink, Caracol Tv.

* #Bugawards 2019

Mejor serie web nacional en la primera versión del Bogotá Web Fest - La nena.

*Festival Internacional de Cine LGBTI – Diverso Cinema 2019

Mejor serie web - Testosterona pink.

*IAB Mixx Awards 2019

PLATA, Content marketing - Somos panas Colombia.

* #PremiosOnline 2019

Prensa web influencer favorito del año – Juan Diego Alvira y Noticiascaracol.com