Christopher Nolan aplaudió la decisión que tomó Taylor Swift en su película

El director Christopher Nolan en el estreno de su película Oppenheimer y la cantante Taylor Swift en uno de sus conciertos de "The Eras Tour" Foto: Archivo Particular

Taylor Swift lanzó el documental musical de su gira “The Eras Tour”. La cinta de casi tres horas es todo un éxito en taquillas y se convirtió en el mejor estreno de una película musical en la historia. Si no se tiene en cuenta la inflación, la cantante logró superar el estreno de la película de “Never say never” de Justin Bieber en 2011 y se embolsilló más de 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos. Así lo aseguró el medio estadounidense The Guardian. Además, se calcula que para el lunes ya haya superado el recaudo de “Joker”, la película más taquillera en la historia de ese país durante un mes de octubre.

Además del éxito que está teniendo en las salas de cine del mundo, el documental musical también está dando de qué hablar porque su comercialización se hizo de una forma completamente diferente a como están acostumbrados en la industria. Taylor Swift no solo decidió producir su propia cinta, sino que hizo un acuerdo directamente con AMC, la cadena de cine más grande del país, en lugar de llevar su producción a los grandes estudios de Hollywood.

¿Qué dijo Christopher Nolan sobre Taylor Swift?

Durante una entrevista, el reconocido director Christopher Nolan, quien este año estrenó su película “Oppenheimer”, habló sobre la decisión de la artista y dijo que era una demostración de “la importancia que tienen las salas de cine” y que le dejaba una importante enseñanza a los grandes estudios de Estados Unidos.

“Taylor Swift está a punto de enseñarle a los estudios la importancia de las salas de cine, porque la película de su concierto no la distribuyen los estudios, sino el propietario del cine AMC, y eso les generará una enorme cantidad de dinero”, dijo el director de películas como “Interestelar” y “El origen”. Nolan indicó que actualmente los estudios no valoran las salas de cine como antes, pese a que estas ofrecen algo que el resto de las plataformas no puede darle a los espectadores.

“Es un formato diferente, otra forma de ver las cosas, de compartir historias y experiencias, y que es increíblemente valioso. Y si no lo quieren, alguien más lo hará. Esa es la verdad”, agregó, refiriéndose a los grandes estudios que han dejado de ver la importancia de los cines.

Lo cierto es que en los cines de todo el mundo cientos de fanáticos de Taylor Swift se reunieron para vivir la experiencia de su gira mundial. Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de los asistentes dentro de las salas cantando sus canciones, iluminando con las linternas de sus celulares, incluso parándose de sus sillas para abrazarse con desconocidos mientras cantaban. Tal como ocurrió durante los conciertos, sus fanáticos intercambiaron brazaletes de la amistad, asistieron con ropa y disfraces de la artista y demostraron que la experiencia dentro de los cines es única y no puede ser reemplazada.

