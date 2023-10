Mara Cifuentes, modelo trans, se sometió a una cirugía facial ¿en qué consiste?

Durante el reality de Caracol Televisión, la modelo confesó que era una mujer trans, lo cual generó controversia entre la audiencia. Foto: Redes Sociales

Una de las mujeres más reconocidas de la comunidad LGBTQI en el país, Mara Cifuentes, se realizó una feminización facial a cargo del cirujano plástico Ricardo Morales Latorre, en la clínica FOSCAL Internacional de Bucaramanga. El hecho se dio a conocer gracias a que el especialista publicó, por medio de su cuenta en Instagram, el proceso preoperatorio de la modelo.

Le podría interesar: Lo que se sabe de Susana Gómez, la novia de Maluma

“Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente”, asegura Cifuentes en uno de los videos. Los resultados de la cirugía tardarán en revelarse pues, según información que se le brindó al periódico El Tiempo, el procedimiento se llevó a cabo el miércoles 18 de octubre.

Por lo que relata, el objetivo de la operación es que logre sentirse mejor consigo misma y su imagen. “Es algo que me da disforia y las cosas que he hecho para esta transición, y para mí, siempre me han traído autoestima, felicidad, momentos inolvidables, tanto que he vivido mis sueños, literalmente como los quería, en la identidad que es. Es algo que nos cambia la vida”.

Más sobre Entretenimiento Juan Palau estrena su sencillo “Qué bonito” y protagoniza nueva película El artista que acaba de debutar con su primera película y protagónico en las carteleras de Centroamérica, canaliza su alegría y carisma al ritmo de sus producciones musicales. Leer más Juan Palau estrena su sencillo “Qué bonito” y protagoniza nueva película Paula Pera, Afrofresh y Gero Ángel: los finalistas de Rompe Colombia La iniciativa de Amazon Music creada para apoyar a los artistas emergentes a nivel nacional está llegando a su recta final con los artistas de Bogotá, Cali y Medellín que se presentarán este 15 de noviembre para conocer al ganador. Leer más Paula Pera, Afrofresh y Gero Ángel: los finalistas de Rompe Colombia

¿En qué consiste la cirugía facial?

La armonización facial consiste en diferentes cirugías en el rostro para minimizar algunas características fisiológicas que se han denominado masculinas para convertirlas en rasgos femeninos. El costo varía dependiendo de las necesidades de cada paciente, pero usualmente incluye una rinoplastia, frontoplastia para reducir la frente, línea de implantación del pelo, aumento de pómulos, aumento de labios, mentoplastia y elevación del hueso de la mejilla. La suma puede tener un costo de hasta 20 millones de pesos.

La modelo ha sido muy exitosa, no solo en redes sociales (1,2 millones de seguidores en Instagram), sino también en su carrera como profesional. Desde que se hizo más reconocida por su aparición en el reality “La agencia: batalla de modelos” de Caracol Televisión, su crecimiento ha sido imparable.

A pesar de todos los inconvenientes que pueden desencadenar una intervención estética, Cifuentes termina recomendando el procedimiento y alentando a otras mujeres a realizarse las modificaciones que deseen: “Así que este es un paso que espero sirva de inspiración a otras personas que están pasando por lo mismo, para que se sigan armando de valor y para que le sigamos demostrando al mundo de lo que estamos hechas, de decirles que también somos mujeres fuertes y trabajadoras, y no solo objetos. Esta más que una cirugía estética, puede cambiar vidas”.

Leer más: Confirmado: Maluma será papá