Conciertos, dramas y documentales son las novedades de Directv Go para septiembre

La plataforma tiene una parrilla con programación completa que estrena en este mes. Line of Duty, Grace Kelly: The Missing Million, Policías de repuesto son algunas de las producciones que aterrizan en Directv Go.

Series

Line of Duty: en esta oportunidad, el equipo de AC -12 pone su mira en la actuación de la oficial de mayor rango en la investigación sin resolver de un asesinato de alto perfil. Pero diferencias dentro de la unidad anticorrupción amenazan con descarrilar este caso.

This way up: en el comienzo de este segundo ciclo, Aine está empezando a dejar atrás su tiempo en rehabilitación y a vivir con menos cautela, lo que puede no ser del todo prudente. ¿Continuará la tensión con su jefe Richard o se entregarán finalmente a su pasión?

This Way Up - Season 2 Official Trailer | A Hulu Original

(Le recomendamos: La acción y el drama llegan en septiembre con los estrenos de Paramount+)

Documentales

Harry and William: What Went Wrong: ¿Qué se esconde detrás del enfrentamiento entre los príncipes William y Harry? Este documental revelará todos los secretos, incluidos los detalles de fuertes disputas privadas entre ellos.

Siudy Between Worlds: la historia de cómo la personalidad venezolana de la danza Siudy Garrido y su grupo de baile llevaron la producción Entre mundos a un famoso escenario de Nueva York.

Siudy Between Worlds | Trailer | Available Now

Tokio Rising: John John Florence quiere calificar para el debut del surf en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Para logarlo no solo deberá superar a leyendas como Kelly Slater, también tendrá que reponerse de una dura lesión.

Grace Kelly: The Missing Million: Todos conocen la historia de la actriz que conquistó Hollywood y luego sorprendió al mundo al abandonarlo todo para casarse con el Príncipe Rainiero de Mónaco. Pero menos conocido es el destino de los millones de dólares que ganó durante su carrera.

Inside Monaco: Playgroung of the Rich: con acceso privilegiado al palacio real, a los superricos y a quienes les sirven, esta serie documental de tres partes ofrece una visión exclusiva de un pequeño país con una riqueza enorme.

(Le puede interesar: Estos son los estrenos de Amazon Prime Video para septiembre)

Especiales

Killing Escobar: este documental cuenta la increíble historia de Peter McAleese, un mercenario escocés que fue contratado en 1989 por el Cartel de Cali para liderar un equipo comando con una misión: asesinar a su archienemigo Pablo Escobar.

KILLING ESCOBAR - OFFICIAL TRAILER UK [HD]

Con acceso a material gráfico nunca antes visto y entrevistas a los protagonistas de la historia, este especial revela cómo los violentos orígenes de McAleese, su entrenamiento como parte del Servicio Aéreo Especial del Ejército Británico y su experiencia como mercenario en África lo llevaron a la selva colombiana para matar a Escobar y cómo esta misión cambió su vida para siempre.

Conciertos

OnStage: Santana - Live at the us Festival – Searching´: acompañado por una orquestra sinfónica, la sensación del jazz y el soul interpreta clásicas canciones de Nat King Cole en este concierto registrado en abril de 2018 en el Royal Albert Hall de Londres.

Películas

Policías de repuesto: a pesar de ser subestimados por sus compañeros, Gamble y Hoitz descubren un fraude multimillonario. Comedia. 2010. Título original: The Other Guys. Con Will Ferrell, Mark Wahlbergh. Dirección: Adam McKay.

Expreso de medianoche: un joven estadounidense se enfrenta a la brutalidad de una prisión turca después de ser sorprendido traficando drogas. Drama. 1978. Título original: Midnight Express. Con Brad Davis, Irene Miracle. Dirección: Alan Parker.

Asesinos por naturaleza: las desventuras de Mickey y Mallory, una pareja de parias, amantes y asesinos en serie. Acción. 1994. Título original:Natural Born Killers. Con Woody Harrelson, Juliette Lewis. Dirección: Oliver Stone.

Asesinos por naturaleza (Natural Born Killers) - Escena inical - Latino

Alerta máxima: un ex Navy Seal convertido en cocinero es la única persona que puede detener a un grupo de terroristas. Acción. 1992. Título original: Under Siege. Con Steven Seagal, Gary Busey. Dirección: Andrew Davis.

Cine peruano

Vientos del sur: Nina se reencuentra con su abuelo Fausto después de 15 años. Una reunión que los hará replantear sus vidas. Drama. 2018. Con Carolina Niños de Guzmán, Raúl Chaparro. Dirección: Franco García Becerra.

Wik: en su afán por romper con la rutina de un verano aburrido, tres jóvenes se juntan con los vecinos incorrectos. Drama. 2016. Con Pedro Pablo Corpancho, Piera del Campo. Dirección: Rodrigo Moreno del Valle.

Rodar contra todo: esta película cuenta la historia de los jugadores del primer equipo de rugby en silla de ruedas del Perú. Documental. 2015. Con Bladimir Bolívar, María Luisa Huerta. Dirección: Marianela Vega.

Maratones

Néboa | Sábado 4 & domingo 5: la primera temporada completa. Episodios: 101-102-103-104-105-106-107-108.

La Bamba, El código Da Vinci y Policías de repuesto.

Los relojes del diablo | sábado 18 y domingo 19.

La primera temporada completa. Episodios: 101-102-103-104-105-106-107-108.

This Way up | sábado 25 y domingo 26.

La segunda temporada completa. Episodios: 201-202-203-204-205-206.

Line of duty | sábado 25 & domingo 2