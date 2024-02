“Demandante” de Caso Cerrado cuenta cuánto le pagaron por aparecer en el programa

A través de un video de Tiktok, la mujer dio detalles de la grabación. Foto: El Espectador

El pasado 29 de enero la creadora de contenido Camila Enriquez, quinen en TikTok se identifica como Mila (@timewithmila), publicó en su cuenta de la red social china un video en el que ofrece detalles de su participación en Caso Cerrado, el dramatizado de la cadena Telemundo que presentó la abogada cubana Ana María Polo.

Enriquez, como ha pasado en situaciones anteriores, confirmó que los casos que se presentan en el programa, son actuados, pero basados en situaciones reales.

Según la creadora de contenido, a los actores naturales o profesionales que pasan por el programa, solo unas horas antes de la grabación les dan el libreto con el caso que van a interpretar y les informan si van a participar como “demandados” o “demandantes”.

¿Cuánto le pagaron por actuar en Caso Cerrado?

Según Enriquez, no hay cifra estándar. Esta varía de acuerdo a varios factores. Explica que el programa se graba en Miami, por esta razón hay actores a los que, si no viven en esta ciudad, les pagan vuelos y estadía. Calcula que en promedio el pago es entre US$ 200 y US$ 400. A ella le pagaron un total de US$ 700, aunque comenta que esto no es usual.

“Me iban a pagar US$ 350, pero cuando íbamos a grabar, no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día. Y ese día también me pagaron US$ 350 dólares, así que en total fueron US$ 700. Y otra cosa, no se graba un solo caso, se graban de seis a ocho casos diarios”

Mila, como se conoce en TikTok, compartió con su audiencia el capítulo del que hizo parte.

El año pasado se conoció el testimonio de un actor colombiano Rafael Pedroza, quien desfiló por el set del programa. Pedroza, quien es actor, director y guionista, le conto a sus sus seguidores que la mayoría de casos son reales. “La gran mayoría de los casos son reales, sino que los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia. Entonces por eso contratan a algunos actores”, sostuvo al ser preguntado por uno de sus seguidores.

“Me pagaron un buen dinero. Eso fue hace casi seis años. Me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron tiquetes aéreos desde Colombia hasta Miami. Estuve cuatro días en un hotel con todos los gastos pagados, alimentación, hospedaje, viáticos”, aseguró.

Durante 19 temporadas se emitió el programa Caso Cerrado (antes llamado Sala de parejas) en toda Latinoamérica, en cada capítulo los televidentes fueron testigos de una audiencia en la que jueza y abogada Ana María Polo tomaba la decisión final sobre casos que iban desde un divorcio hasta secuestros y desapariciones; convirtiéndose así en uno de los shows televisivos más icónicos y preferidos por las audiencias de esta parte del mundo.

Según la Dra. Polo (como también es conocida la jueza), cada uno de los casos que llegaron a su estrado, desde 2001, que fue primera emisión hasta 2019, que fue la última, fueron reales; sin embargo, aseguró, se utilizaban actores cuando los litigantes no querían aparecer en pantalla o cuando eran casos inspirados.

“No son verdaderos, los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecido farsas, fabricados y los he desestimado”, dijo Polo en una entrevista para el diario La Tercera.

Fueron varios los actores y famosos que aparecieron en Caso Cerrado. Entre ellos, algunos colombianos como el actor y guionista Rafael Pedroza, recordado por sus personajes en Pablo Escobar, el patrón del mal, Diomedes, el Cacique de la junta y Juego Limpio. A propósito del programa, Pedroza contó cuánto ganó por actuar en el show.