Demi Lovato dirigirá un documental sobre los retos de actuar siendo niños

La artista ya había dirigido dos videos musicales, pero este proyecto marca su primera producción de largometraje. Foto: Agencia AFP

La cantante, compositora y actriz Demi Lovato llegará a una nueva faceta de su carrera con el documental por ahora titulado “Child Star”. La artista dirige el proyecto junto a Nicola Marsh, directora de fotografía conocida por su participación en el documental ganador del Premio Óscar “A 20 pasos de la fama”. Lovato conducirá las entrevistas a las diferentes personas que fueron estrellas infantiles.

El proyecto documental espera llegar en exclusiva a la plataforma de ‘streaming’ Hulu en 2024. El servicio de entretenimiento solo está disponible en Estados Unidos y Japón, pero al ser propiedad de Disney podría estrenarse en las plataformas Disney+ o Star+ para Latinoamérica y el resto del mundo.

Más sobre Cine y TV “John Wick 4″: villanos, conexiones y emociones Protagonizada por Keanu Reeves (The Matrix) y dirigida por el maestro de la acción, Chad Stahelski, llega por fin a Colombia la nueva entrega de la saga que ha electrizado a las audiencias de todo el mundo este 23 de marzo. Leer más “John Wick 4″: villanos, conexiones y emociones Michael Jackson, la entrevista que se le frustró a Jorge Barón “El Rey del Pop” no pudo llegar a una entrevista que ya tenía pactada con el popular presentador de ‘El Show de las Estrellas’. Recordemos, desde el relato de Barón, algunos de los momentos que han marcado su vida como presentador y la incidencia que ha tenido en el inicio de la carrera de los artistas más importantes del país. Conocer más Michael Jackson, la entrevista que se le frustró a Jorge Barón

El pasado de Demi Lovato con Disney

Demi Lovato, que comenzó su carrera como actriz en el canal de Disney, regresa a trabajar con la empresa de entretenimiento. La actriz salió de la serie “Sunny, entre estrellas” en 2010, y aunque regresó como cantante para el filme “Frozen” de 2013 interpretando “Let it go”.

En 2021, la artista reveló que había sido abusada sexualmente mientras trabaja para Disney a finales de la década de los 2000. La actriz aseguró que su agresor continuó trabajando en la película en la que estaban juntos y que su primera relación sexual fue “producto de una violación”.

Le puede interesar: Fito Páez estrenará documental en Netflix: ¿cuándo se podrá ver en Colombia?

Demi Lovato ya había dirigido los videos musicales de dos de sus canciones, el primero en 2013 con la canción “Made in the USA” y el más reciente en 2021 con “Dancing with the Devil”. En esta última la artista se acerca a sus problemas personales, sus luchas contra la adicción y también habla sobre la sobredosis que casi le quita la vida en 2018.

El documental espera deconstruir los altibajos de crecer en el centro de atención del mundo del cine y la televisión, el proyecto contará con algunas de las ex estrellas infantiles más famosas del mundo, aunque aún no se han revelado nombres.

El proyecto será producido por Michael D. Ratner (Justin Bieber: Seasons), Kfir Goldberg (Demi Lovato: Dancing with the Devil) y Miranda Sherman (Elton John: Inside the Lockdown Sessions) con la productora OBB Pictures. SB Projects y DLG, la productora de Lovato, también serán parte del proyecto, en el cual la artista también será productora ejecutiva.

Leer más: Festival de Cine Santiago Wild: ¿dónde ver las películas colombianas nominadas?