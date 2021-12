Yo estuve en... “El olvido que seremos”, en los premios Platino

"El olvido que seremos", producida por Dago García Producciones, estuvo en la selección oficial del Festival de Cannes 2020. Foto: Cortesía

Para mí el proceso de creación de El olvido que seremos fue una experiencia casi armónica, porque normalmente cuando uno decide hacer una película, es consciente de todos los problemas y “chicharrones”... esto es toda una aventura. En este caso todo fluyó, no tuvimos mayores inconvenientes ni diferencias, el resultado fue muchísimo mejor de lo que nos habíamos imaginado... Creo que en eso tuvo mucho que ver el director Fernando Trueba, que es una persona que respira calma, paciencia y buena energía.

Para quienes no lo sepan, la película muestra el legado del doctor Héctor Abad Gómez, quien nació en Jericó, Medellín, en 1921. Médico salubrista, apasionado por los derechos humanos y la salud pública, líder social comprometido con su país, que dejó un legado irrefutable en Colombia. Fue asesinado el 25 de agosto de 1987, luego de recibir constantes amenazas por denunciar a grupos paramilitares.

Fuimos muy afortunados a la hora de hacer El olvido que seremos, pues logramos terminar de grabarla justo antes de que empezara la pandemia, pero, además de eso, recibimos muy buen apoyo de la Alcaldía de Medellín, y eso nos facilitó muchas cosas. Estuvimos de buenas, porque hasta la pandemia nos esperó a que termináramos.

La primera vez que El olvido que seremos se estrenó fue en los autocines, en medio del confinamiento. Duramos dos semanas en la cartelera de Cali y Bogotá, y desde ahí empezamos a sentir que habíamos hecho algo importante. Debo confesar que antes de que se estrenara teníamos una pequeña duda, y era que la película relataba una historia local, pero narrativamente estaba muy bien contada. Este tipo de películas no tienen mucha cabida en festivales, porque generalmente se espera otro tipo de dramaturgias y formas de contar historias. Nos preguntábamos: ¿será que estamos haciendo una película muy emotiva, que toca el corazón de la gente pero que probablemente no va a tener recorrido internacional? Luego, El olvido que seremos entró en el Festival de Cannes, San Sebastián, los Goya y finalmente los Platino… ahí la duda se nos aclaró.

La película incluso navegó en contra de esa idea, que a la vez es un prejuicio, y nos demostró que una producción latinoamericana bien montada con una buena narrativa puede llegar muy lejos internacionalmente. Eso nos dio mucha alegría.

Fue muy placentero asistir a los Platino, porque los premios son reconocimientos que hace alguien, ya sea un jurado o una comunidad de realizadores, al trabajo que se presenta y que uno hizo. Infortunadamente los primeros premios se vinieron en plena pandemia y tuvimos que recibirlos vía streaming. No pudimos disfrutar de esa típica celebración, reunirse con la gente, tomarse un trago, etc. Eso hizo falta, fueron premios que nos dieron mucha alegría, pero a la vez nos dejaron medio iniciados, con esas ganas de compartir y celebrar. Afortunadamente, en los Platino sí pudimos viajar a España, socializamos, fuimos a comer, nos tomamos un par de tragos y ajustamos cuentas con la celebración que sentíamos que estaba pendiente.

Recuerdo que cuando estábamos en el teatro y anunciaron los primeros premios, no ganamos ninguno. En ese momento hicieron un receso pequeño y entre todos nos miramos con una cara de vergüenza, estábamos desanimados y pensando que la noche no iba a terminar para nada bien. Cuando se reanudó la ceremonia y empezaron a anunciar los premios importantes, El olvido que seremos se los llevó todos, cinco en total, y todo cambió. Estábamos muy contentos.

Personalmente, debo decir que no soy mucho de premiaciones, porque soy un tipo ansioso, y eso de esperar, ver mil shows musicales, aguantar que den primero unos premios que otros, todo ese tiempo se me hace una eternidad. Creo que eso debería ser algo así como enviar los resultados por correo y luego reunirnos a celebrar. Para mí es algo muy tedioso, pero por supuesto hay personas que lo disfrutan mucho.

Esta película me dejó nuevos amigos: Fernando Trueba, Javier Cámara, etc. Me dejó una nueva experiencia, al ser la producción más ambiciosa que hemos hecho. Me dejó los grandes reconocimientos de los festivales, los premios y el público... me dejó solo cosas buenas. Logramos hacer una película que fuera muy acorde con el libro, porque después de leerlo uno queda con un buen sentimiento, y eso es justo lo que hace la película, es algo que la gente, hasta el día de hoy, agradece.