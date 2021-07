Estas son las novedades que presenta DirecTV Go

Especiales

Brit Awards 2021: un evento único que cuenta con las presentaciones de algunos de los nombres más importantes del mundo de la música: Dua Lipa, Coldplay, Olivia Rodrigo, The Weeknd, Elton John junto a Years & Years, Griff, Arlo Parks, Headie One, Rag’n’BoneMan, P!nk y más.

Brit Awards 2021

Concierto + documental

OnSTAGE: Pink Floyd: este concierto filmado en el Nassau Coliseum de Nueva York en 1989 nos muestra a David Gilmour, Rick Wright y Nick Mason en forma, interpretando clásicos de su repertorio como Shine On You Crazy Diamond, Time, Great Gig In The Sky y Wish You Were Here.

OnSTAGE: Pink Floyd - Delicate Sound of Thunder | OnDIRECTV

Video Killed the Radio Star: Roxy Music: este especial analiza el impacto de los primeros cuatro discos de la banda británica liderada por Bryan Ferry. El grupo fue uno de los más influyentes de los 70 y los 80.

OnSTAGE: Live From Daryl’s House Cee lo Green: el cantante y rapero oriundo de Atlanta, Georgia, pasa por la casa de Daryl Hall para interpretar juntos clásicos de Hall & Oates como One on One y I Can’tGo for That (No Can Do), además de hits de Green como Forget You y Crazy.

Icon – Music Throug The Lens: esta serie documental de seis partes explora la historia y el impacto cultural de la fotografía musical. ¡Descubre las historias detrás de las más icónicas imágenes de los artistas que cambiaron el mundo!

ICON: Music Through The Lens - Teaser Trailer

Secrets of the royal Wardrobe: un documental que explora el diseño y la creación de los vestidos de novia de la realeza británica que han captado la atención del público durante décadas. Incluye entrevistas con diseñadores.

Diana: A Mother’s love: este especial revela cómo Diana crió a William y Harry. Desde sus intentos por protegerlos del centro de atención hasta su deseo de mantener su infancia lo más normal y arraigada posible.

Diana: Her last summer: en los años previos a su muerte, Diana dejó atrás su vida real y emergió como una persona diferente: segura, elegante y liberada. Este especial nos cuenta cómo fue el último verano de su vida.

Agosto 2021 en OnDIRECTV

Diana: Queen of hearts: Diana era conocida por sus visitas a los enfermos de SIDA y por sus paseos por campos minados activos. Pero pocos conocen la compasión que mostraba a esas personas fuera de las cámaras.

How Diana changed britain: este programa analiza las formas en que Lady Di cambió profundamente a la familia real y el impacto que su persona tuvo tanto en la sociedad británica como en el resto del mundo.

Películas

En la cuerda floja: el funambulista Philippe Petit se propone caminar el abismal vacío entre las Torres Gemelas. Drama. 2015. Título original: The Walk. Con Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon. Dirección: Robert Zemeckis.

En la cuerda floja - Trailer Extendido

Escándalo americano: un estafador es obligado por el FBI a participar en una trampa para exponer la corrupción de políticos de alto perfil. Comedia. 2013. Título original: American Hustle. Con Christian Bale, Amy Adams. Dirección: David O. Russell.

No todo es lo que parece: un exitoso traficante recibe dos tareas difíciles de su jefe en vísperas de su planeado retiro. Acción. 2005. Título original: Layer Cake. Con Daniel Craig, Sienna Miller. Dirección: Matthew Vaughn.

Closer: llevados por el deseo: las relaciones de dos parejas se vuelven complicadas cuando el hombre de una pareja conoce a la mujer de la otra. Drama. 2004. Título original: Closer. Con Natalie Portman, Jude Law. Dirección: Mike Nichols