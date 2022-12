Estos son los prenominados a los Premios Óscar 2023

En un comunicado realizado por la organización estadounidense se conoció el nombre de los proyectos y las personas prenominadas al galardón cinematográfico. La Academia reveló los nombres en las categorías de Mejor Largometraje Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Cortometraje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Cabe mencionar de estas nominaciones que las únicas películas de países de Latinoamérica en estar en la lista de Mejor Película Internacional, son “Argentina, 1985″ de Argentina y “Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades” de México. Sin embargo, otros cineastas latinos hacen parte de otras categorías como Guillermo del Toro con su versión de “Pinocchio” y Juan Pablo Zaramella con su cortometraje animado “Pasajero”.

Asimismo, estos prenominados y los nominados en las demás categorías serán votados entre el 12 y el 17 de enero de 2023. La gala de premiación será el domingo 12 de marzo. Además, el presentador de esta edición será nuevamente Jimmy Kimmel.

Esta es la lista completa de los prenominados en las 10 categorías de los Premios Óscar 2023, que se anuncian de manera anticipada:

Mejor Largometraje Documental

“Children of the Mist”

“All the Beauty and the Bloodshed”

Mejor Cortometraje Documental

“38 at the Garden”

“Stranger at the Gate”

“Shut Up and Paint”

“How Do You Measure a Year?”

“As Far as They Can Run”

“Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison”

Mejor Largometraje Internacional

Alemania, “All Quiet on the Western Front”

Mejor Peinado y Maquillaje

“All Quiet on the Western Front”

Mejor Banda Sonora Original

“Everything Everywhere All at Once”

“All Quiet on the Western Front”

Mejor Canción Original

“Dust & Ash” de “The Voice of Dust and Ash”

“Applause” de “Tell It like a Woman”

“Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” de “Avatar: El Camino del Agua”

Mejor Cortometraje Animado

“Black Slide”

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

“The Debutante”

“The Flying Sailor”

“The Garbage Man”

“Ice Merchants”

“It’s Nice in Here”

“More than I Want to Remember”

“My Year of Dicks”

“New Moon”

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”

“Passenger”

“Save Ralph”

“Sierra”