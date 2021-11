“Eternals”: su guionista confirma la muerte de uno de sus personajes centrales

Parece que los Eternos no lo son tanto. Kaz Firpo, uno de los guionistas de la película de Chloé Zhao, confirmó que tras el final de Eternals, uno de sus personajes centrales está definitivamente muerto.

Se trata de Ikaris, el Eterno al que da vida el actor de Juego de tronos Richard Madden. El considerado miembro más poderoso del equipo creado por Los Celestiales (comparado con el Superman de DC), decidió inmolarse colisionando contra el Sol tras no evitar que Sersi y los demás paralizaran el nacimiento de Tiamiut.

Eternals de Marvel Studios | Tráiler Oficial | Subtitulado

Aunque, debido a su naturaleza de Eterno, los fans tenían la esperanza de que no hubiese muerto. Sin embargo, Firpo no ha querido crear falsas esperanzas entre los seguidores. “Si está muerto”, dijo, resumiendo, en una entrevista reciente.

Fue esa escueta frase con la que puso fin a los interrogantes, aunque antes se había explayado en los motivos por los que Ikaris no regresará jamás.

“Se da cuenta de que no puede soportar enfrentarse a su clan, después de todo lo que ha hecho. No creo que Ikaris piense siquiera que está equivocado. Creo que se arrepiente mucho y que lo siente. Creo que lamenta la manera en que vivió toda su vida en este planeta y eso un gran peso tras sus espaldas. Ese acto [irse al Sol], era básicamente eso: ‘Cometí un error, pero no puedo enfrentarme a mi familia y no puedo seguir viviendo’”, explicó el guionista.

“Pensamos en un exilio pero creo que, en el transcurso del rodaje, se convirtió en algo que tenía que ser definitivo. Que llegase un momento en el que se sintiera como un sacrificio. Es decir: ‘No puedo servir a los Eternos, tampoco a los Celestiales ni estar con mi familia, entonces elijo esta tercera opción, que es el olvido’”, añadió.

Con lo cual, finalmente, los Eternals tienen tres bajas: Ajak, Gilgamesh e Ikaris. A ellos hay que restarles también a Sprite, pues Sersi le quito su poder de Eterna para darle la posibilidad de crecer y dejar de tener el aspecto de una niña de 12 años.

A pesar de ello, su universo tiene nuevas adiciones, como Eros, interpretado por Harry Styles y hermano de Thanos y se espera que Dane Whitman (Kit Harrington) se convierta en Black Knight.