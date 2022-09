“Pinocho”: un clásico que se viste de modernidad

Con bigote y cabellera plateada, Tom Hanks asume el rol de Gepetto en "Pinocho". / Cortesía: Disney

Con la tradicional voz de Pepe Grillo, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, se narrará el remake en acción real del mítico Pinocho. Dirigido por Robert Zemeckis y protagonizado por Tom Hanks como el icónico Gepetto, la reinterpretación de esta historia llegará este 8 de septiembre a la plataforma de Disney+, dentro del marco de su celebración del Disney+ Day, un evento donde los fanáticos podrán ver el estreno exclusivo de series, películas, documentales y especiales detrás de cámara.

En esta ocasión, la casa de Mickey Mouse estará presentando cuáles serán las nuevas producciones que llegarán a Disney+. Películas como: “Thor: amor y trueno” y las series de “She-Hulk” de Marvel y “Cars: aventuras en el camino” se encontrarán disponibles a partir de este día en la plataforma de streaming.

Dentro de sus más grandes y esperados estrenos llega Pinocho, una nueva adaptación en acción real con CGI (imágenes generadas por computadora, por sus siglas en inglés) de una de las películas insignias de Disney. Bajo la dirección de Robert Zemeckis, esta es la cuarta producción que comparte junto a Tom Hanks después de Náufrago (2000), El expreso polar (2004) y Forrest Gump (1994), que fue el pase ganador con el que ambos se llevaron un premio Óscar en 1995.

Zemeckis, quien ya había trabajado con Disney en 2009 con “Los fantasmas de Scrooge”, habla sobre cómo fue tomar esta obra clásica de 1940 y reinterpretarla para las nuevas generaciones. “La película animada original es muy diferente a la obra literaria en la que está inspirada. Nosotros usamos la versión de Disney de 1940 como plantilla y como esquema de nuestra historia. Modernizamos la narrativa porque el ritmo de las películas de hace 60 años no era el mismo que el de ahora, pero básicamente mantuvimos el espíritu, el tono y el tema de la primera versión”.

El guionista nominado al premio Óscar, Chris Weitz, escribió la historia para esta película junto a Zemeckis, y reconoce y admira que para la época en la que fue creada la película original, hace 82 años, los trabajadores de Disney se mantuvieron a la vanguardia para traer a la animación una historia “compleja e interesante” adelantada a su época, donde la interpretación que se le daba a la conciencia era uno de sus puntos principales.

Un Gepetto con problemas modernos

Conservando el emblemático bigote y la cabellera plateada de Gepetto, Tom Hanks asume el rol del carpintero en este live action, donde se enfrentó al reto de poder darle voz a su personaje más allá de ser el ‘papá’ de Pinocho: “No se puede simplemente hacer una versión de acción real de lo que fue la película animada. Tiene que ser más profunda. Debe tener más bagaje emocional. Así que, desde el comienzo, Gepetto está cocinándose en su propio jugo, por así decir, y no es un jugo feliz”, comenta Hanks.

El actor se refiere a la soledad con la que vive el personaje diariamente, al ser acompañado solo por un gato y un pez, y con los miedos que enfrenta como quien cuida de Pinocho. “Bob y yo conversamos sobre el hecho de que Gepetto es un hombre feliz, pero que ha sufrido pérdida en su vida. Se ha perdido la felicidad de estar vivo, de tener una familia. Ha estado solo, al servicio de otros y deleitando a la gente con sus artesanías durante dos décadas y media. El anhelo de Gepetto es ser parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia, ahí estaba su clave”, señala el intérprete.

También agrega que para darle un sentido novedoso al papel de Gepetto, había que darle otro tipo de preocupaciones que fueran cercanas a los adultos contemporáneos que crecieron viendo esta película: “Cuando Gepetto manda a Pinocho a la escuela, por un lado está contento de que él vaya, pero por el otro, acaba de tener a Pinocho, así que está preocupado. Es imposible ser padre y mandar a tu hijo a la escuela así como así. Te vas a preocupar de que no vuelva.”, agrega Hanks.

El elenco

Conservando a los personajes de la película de 1940, Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth), Gepetto (Tom Hanks), Pepe Grillo (Joseph Gordon-Levitt), el Hada Azul (la ganadora del premio Tony, Cynthia Erivo), el Honrado Juan (Keegan-Michael Key) y el Cochero (Luke Evans), aparecen nuevas personalidades en este remake.

A esta versión llega Sofía la Gaviota, interpretada por la nominada al Óscar Lorraine Blanco, quien será un ave que ayuda a Gepetto y Pepe Grillo a reencontrarse con Pinocho. Kyanne Lamaya hace el papel de Fabiana, una joven titiritera que tiene lesionada una pierna y que “danza” a través de su marioneta, Sabina, interpretada por Jaquita Ta’Le.

También, participa el actor italiano Giuseppe Battiston como Strómboli, el dueño del teatro de títeres ambulante, y Lewin Lloyd quien interpreta a Polilla, un niño que se hace amigo de Pinocho en la Isla de los Juguetes.

Las canciones de antes y las de ahora

Manteniendo los temas más memorables de Leigh Harline y Ned Washington del clásico animado: La estrella azul, ganadora de un premio Óscar; Sin hilos y Tra-Lara-Lalí, los realizadores querían incluir otras canciones en su versión de acción real. El compositor Alan Silvestri, quien compuso la banda sonora y ha trabajado con Zemeckis en 19 películas, y Glen Ballard colaboraron en la composición de las nuevas canciones de la cinta.

“La estrella azul” interpretada originalmente por Cliff Edwards en el papel de Pepe Grillo en la versión de 1940, ahora será escuchada en la voz de Cynthia Erivo, quien da vida en esta versión al Hada Azul. Se tomó la decisión de que fuera Erivo quien presentase la canción ya que es ella la que hace realidad el deseo de Gepetto.

Durante el proceso de creación del guion, Zemeckis y Weitz notaron lugares en los que una nueva canción vendría bien. El director explica: “Atravesamos por el proceso de lo que se hace normalmente cuando se está haciendo un musical. Mientras estábamos escribiendo el guion, había lugares en los que Chris y yo nos decíamos: «¿Por qué no ponemos una canción aquí?» Para lo que mejor sirven las canciones en un musical es para apuntalar el crecimiento emocional de un personaje o para ayudarlo a expresar lo que está sintiendo en un momento dado”.

Silvestri y Ballard eran conscientes del estilo simple y anticuado de las canciones de la película animada, pero eso no les impidió ir en una dirección diferente y moderna con las canciones nuevas. “Sin duda, teníamos que lograr que la película funcionara como una tela de modo que nada estuviera demasiado fuera de lugar que significara una distracción. Lo que encontramos con “Pinocho” fue que la película podía tolerar un amplio rango en la manera de enfocar las canciones”, señala Silvestri. “Memorias que han de revivir”, “Pinocho, Pinocho” y “Siempre bailaré”, serán algunas de las canciones originales que harán parte de este musical.

¿Cuántas adaptaciones existen de Pinocho?

Para 2021, de acuerdo con Señal Colombia, existían alrededor de 40 versiones del clásico cuento de 1883 del italiano Carlo Collodi, incluyendo obras de teatro, óperas, series y películas animadas, donde una de las más destacadas es la versión que lanzó Walt Disney en 1940 y que es considerada como uno de los largometrajes precursores de la animación en el cine.

Con el Pinocho de Robert Zemeckis, que se estrena este 8 de septiembre por la compañía Walt Disney Pictures, llegan también este año otras tres versiones del títere de madera: Pinocho de Netflix, codirigida por Guillermo del Toro; Pinocchio and the water of life, de Viktor Lakisov, y Pinocchio, de Vasili Rovenski.

Pinocho es una historia que ha traspasado generaciones, más allá de lo bella y encantadora que sea su historia, es un cuento que tiene como fin dejar enseñanzas morales y la materialización de la conciencia.

“Pinocho” fue rodada en Cardington Studios, en Bedford (Inglaterra). Los sets físicos incluyeron la casa de Gepetto y su taller, la calle de la aldea y el exterior de la escuela, el teatro de marionetas de Strómboli, el velero de Gepetto, la gruta y la Isla de los Juegos.

El resto de la producción fue generada por computadora, supervisada por el supervisor de efectos visuales Kevin Baillie y la productora de efectos visuales Sandra Scott, que ya habían trabajado con Zemeckis en muchas ocasiones, entre ellas, “Los fantasmas de Scrooge”, “En la cuerda floja”, “Aliados”, “Bienvenidos a Marwen” y “Las brujas”.

“Pinocho” estará disponible en Disney+ a partir de este 8 de septiembre.