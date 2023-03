Ganadores premios India Catalina 2023: los galardones para Caracol Televisión

Mariana Gómez ganó el premio a mejor actriz protagónica por su interpretación de Arelys Henao desde los 17 hasta los 30 años. Tomado del Instagram oficial de los India Catalina. Foto: Premios India Catalina

Después de tres años volvió el público a los premios India Catalina de la Industria Audiovisual. Celebrado en la Plaza de la Aduana, en Cartagena, este domingo 26 de marzo, el evento contó con 41 categorías y más de 150 nominados.

Desde su primera versión en 1984, los India Catalina buscan resaltar y reconocer el esfuerzo, el talento y el trabajo de las diferentes producciones de la televisión nacional. En la 39 edición de la entrega, Caracol Televisión se quedó con cuatro estatuillas: mejor dirección de arte, mejor producción periodística, mejor producción deportiva y mejor actriz protagónica.

Los Informantes, Gol Caracol y Las Villamizar son los primeros proyectos del Canal Caracol que han sido reconocidos durante la ceremonia de los premios India Catalina, evento que se lleva a cabo en Cartagena.



Premio a la mejor dirección de arte

El premio a mejor dirección de arte se lo llevó Diego Guarnizo por su trabajo en la novela “Las Villamizar”. El diseñador tolimense es uno de los más renombrados productores y directores de arte del país. Es el responsable del vestuario de personajes en series como El cartel de los sapos, el origen y Las Villamizar, siendo esta última producción la causa del reconocimiento.

En la novela se lucen telas, bordados y drapeados de época. Diego Guarnizo creó cerca de 30 trajes para cada una de las protagonistas, sin contar las piyamas o los atuendos de guerreras.

Premio a la mejor producción periodística

La mejor producción periodística y/o de opinión fue para Los informantes, el programa de análisis y opinión que cuenta historias a través de crónicas, perfiles y entrevistas. “No cabemos de la felicidad. Así seguiremos porque este país y el mundo está lleno de grandes historias y las vamos a seguir contando, tengan la absoluta certeza”, aseguró María del Rosario Arrázola, periodista de Los Informantes.

Premio a la mejor producción deportiva

Gol Caracol se llevó el premio a mejor producción deportiva por su cubrimiento en el Mundial de Catar. El jefe de Deportes de Caracol Televisión, Ricardo Orrego, recibió la estatuilla en Cartagena. El programa desplegó, para el cubrimiento de Qatar 2022, un equipo de trabajo integrado por periodistas, productores, personal técnico, camarógrafos e ingenieros, para traer el espectáculo al país.

“Este es el reconocimiento al trabajo de todo un equipo, al esfuerzo de una familia, porque eso somos un grupo humano que se dedica durante meses y años a preparar un evento tan grande como lo es un mundial de futbol”, aseguró Ricardo Orrego, jefe de Deportes de Caracol Televisión.

Premio a la mejor actriz protagónica

El último reconocimiento fue para Mariana Gómez por su trabajo en “Arelys Henao: canto para no llorar”. La telenovela biográfica inspirada en la vida de “La Reina de la Música Popular” fue una de las más exitosas del 2022. Fue tal su acogida que ya se confirmó la segunda temporada, pero sin la actuación de Mariana Gómez, su protagonista.

”Gracias Arelys por prestarme tu vida…Mami este premio es tuyo porque no me dejaste tirar la toalla, creíste en mí cuando yo no creía en mí”, dijo la actriz durante la ceremonia.

