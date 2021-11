HBO Max llega con nuevas recomendaciones de títulos para diciembre

Novedades de HBO Max para diciembre.

And just like that: la nueva serie de HBO Max abre un nuevo capítulo en su historia luego de la innovadora serie original de HBO Sex and the city, del productor ejecutivo Michael Patrick King. Esta nueva entrega sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30, hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50. Se estrena el 9 de enero.

Live on max: a partir del próximo 13 de noviembre y hasta el 18 de diciembre a las 9:00 pm hora Colombia, HBO Max, de la mano de Sony Music Latin, traerá semanalmente para todos los fans de la música y el entretenimiento en Latinoamérica Live on max: una serie de conciertos con artistas de alto nivel, a través de transmisiones en vivo exclusivamente por la plataforma. Cada sábado durante seis semanas, el programa ofrecerá a los usuarios de HBO Max una experiencia única a través de un formato innovador en donde los amantes de la música podrán conectarse e interactuar en tiempo real con sus artistas musicales favoritos del momento. Los sábados 4, 11 y 18 de diciembre, será el turno de Mau & Ricky, Nicky Jam y Natti Natasha, respectivamente.

Live On Max I Trailer I HBO Max

Gossip Girl temporada 1 Parte 2: la serie original de HBO Max, regresa con la segunda parte de la primera temporada el jueves 25 de noviembre. Desarrollada por el showrunner Joshua Safran, guionista y productor ejecutivo de la serie original, esta extensión del clásico de la cultura pop nos lleva de vuelta al Upper East Side encontrando una nueva generación de adolescentes de escuelas privadas de Nueva York que se introducen en la vigilancia social nueve años después de que el sitio web original de la bloguera se oscureciera. La serie está basada en las novelas más vendidas de Cecily von Ziegesar y en el programa original, desarrollado por Josh Schwartz y Stephanie Savage. Cada jueves se estrenarán 3 episodios.

8-Bit Chtristmas: la película de comedia navideña estadounidense de 2021 dirigida por Michael Dowse, a partir de un guión de Kevin Jakubowski basado en su novela del mismo nombre. Está protagonizada por Neil Patrick Harris, Winslow Fegley, June Diane Raphael, David Cross y Steve Zahn. En Chicago, en los años 80, un niño de diez años se lanza a la búsqueda del regalo de Navidad de su generación: el último y mejor sistema de videojuegos.

8-Bit Christmas | Official Trailer | HBO Max

Beforeigners temporada 2: el drama de ciencia ficción de 6 x 45″ es escrito y creado por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad (Lilyhammer) y dirigido por Jens Lien está producido para HBO Max por Rubicon TV. La serie comienza con Oslo sacudida por un brutal asesinato. Lars y Alfhildr se reúnen en una investigación con vínculos en varios países y siglos que plantea la pregunta: ¿podría Jack el Destripador haber viajado en el tiempo hasta el presente? Lars y Alfhildr, detectives de la policía, pronto se dan cuenta de que si quieren capturar al asesino, sólo pueden confiar el uno en el otro. Estreno el 5 de diciembre.

Station Eleven: la próxima miniserie de ciencia ficción de 10 episodios basada en la novela de 2014 del mismo nombre de Emily St. John Mandel que se estrenará en HBO Max el 16 de diciembre de 2021. La serie trata de unos personajes que vivirán el inicio y las secuelas de la pandemia de gripe que a punto estará de acabar con el mundo tal y como se conoce.

Station Eleven | Official Teaser | HBO Max

Dune: directo del cine hasta su casa, la producción, dirigida por Denis Villeneuve, es una adaptación del libro homónimo del estadounidense Frank Herbert, considerado uno de los grandes clásicos de la literatura de ciencia ficción. En la trama, la humanidad se organiza en un imperio espacial y hay una disputa entre tres familias por el control del planeta Arrakis, la única fuente de melange, también llamada simplemente ‘’especia’', que mueve toda la economía de este universo, como una metáfora de Frank Herbert para la exploración petrolera.