Hijo de Griselda Blanco retiró demanda contra Netflix por la serie sobre su madre

Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco en esta producción de Netflix que consta de seis capítulos. Foto: Cortesía Netflix

El medio estadounidense The Hollywood Reporter publicó un documento jurídico en que se evidencia el “retiro voluntario” de la demanda presentada el pasado 17 de enero ante los tribunales estadounidenses, con la que se pretendía suspender la emisión de los seis capítulos de la serie “Griselda”, protagonizada por Sofía Vergara y estrenada por la plataforma Netflix el 25 de enero.

La desestimación presentada por Michael Sepúlveda Blanco, hijo de Griselda Blanco, junto con su esposa Marie Sepúlveda Blanco, inhabilita la demanda presentada el pasado mes, razón la que no podrá volver a realizar una petición judicial por las misma razones expuestas en el documento anterior, donde se reclamaba por el uso sin consentimiento la “imagen, semejanza y/o identidad” de su madre.

El nuevo documento, que data este 9 de febrero de 2024, asegura que “los demandantes, Michael Sepúlveda Blanco y Marie Sepúlveda Blanco, anteriormente conocida como Marie Ramírez De Arellano como Representante Personal del Patrimonio de Griselda Blanco De Trujillo, a través de sus abogados, y de conformidad con la Regla de Procedimiento Civil de Florida 1.420, por la presente desestima esta acción con perjuicio”.

No se conoce el retiro de la demanda en la que se acusaba a Andrés Hernando López, Rafael Alfredo Vega, Luis Balguer, Meliz Escobar, Latin World Entertaiment Holdings, INC., Netflix y Sofía Margarita Vergara, quien figura como productora. Se cree que los familiares de Blanco y la casa productora Netflix habrían llegado a un acuerdo, sin embargo, esta versión está por confirmarse.

El productor ejecutivo de la serie, Eric Newman, había dado unas declaraciones al respecto de requerimeinto judicial. “La realidad es que somos una cuenta ficticia... No estamos haciendo un documental; no estamos escribiendo un libro sobre Griselda. Así que no vamos a contar una historia que haga felices a todos o que la gente vaya a decir: ‘Oh, eso es exactamente lo que pasó’”