Hilary Duff protagonizará la serie ‘Pretty Ugly’ sobre los concursos de belleza infantil

La actriz y cantante protagonizará la serie ‘Pretty Ugly’, basada en la novela de Kirker Butler que sigue la historia de una madre obsesionada con los concursos de belleza infantil, informó el medio especializado Deadline.

Agencia EFE
29 de agosto de 2025 - 12:53 a. m.
Hilary Duff encarnará el rol de una madre obsesionada con que su hija sea reina infantil
Foto: Getty Images
La actriz y cantante, que en su niñez fue estrella Disney será la protagonista de ‘Pretty Ugly’, una serie de Hulu, donde dará vida a Miranda Miller, una mujer que hará todo lo posible para convertir a su hija Bailey, de 10 años, en la participante de concursos de belleza infantil más exitosa de Estados Unidos, según indicó la publicación estadounidense, Deadline.

En la trama, Bailey no está interesada en los planes de su madre, pues se encuentra agotada de dichas prácticas de las que ha formado parte desde que tenía tres meses de edad.

Sin embargo, Miranda, exreina de belleza en su adolescencia, no piensa detenerse: ahora está embarazada de otra niña, cuya carrera en los certámenes ya comienza a planear.

Hilary Duff también será productora de la serie sobre reinados

Duff, de 36 años, reconocida por su personaje de Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel, será también productora ejecutiva de la serie que está siendo escrita por Kirker Butler, quien creó el libro que ha inspirado esta nueva apuesta.

Más recientemente la cantante también protagonizó ‘How I Met Your Father’, la serie de Hulu que retoma el formato de ‘How I Met Your Mother’ para contar cómo los protagonistas conocieron al padre o madre de sus hijos y también protagonizó la comedia de televisión ‘Younger’.

Por Agencia EFE

