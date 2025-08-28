Famosa Tiktoker admite ser responsable de la muerte de su hijo de 3 años

El 18 de mayo pasado el mundo de las celebridades digitales se conmovió cuando trascendió que la estrella del TikTok Emilie Kiser lloraba la perdida de su hijo de 3 años.

Según el reporte oficial de las autoridades, el Departamento de Policía de Chandler, Arizona, el pequeñoTrigg, hijo mayor de la tiktoker, cayó seis días antes en la piscina, ubicada en el patio trasero de su casa, después de tropezar y caer sobre una silla inflable. Nadie se percató de la caída y el niño estuvo siete minutos en el agua.

Cuando su padre, Brady se dio cuenta de lo ocurrido llamó a los servicios de emergencia que le dieron reanimación cardiopulmonar. El bebé, aún con vida, fue trasladado al Centro Médico regional. Sin embargo murió casi una semana después en el Hospital Infantil de Phoenix.

Tras la fatal noticia las autoridades comenzaron una investigación que tuvo en la mira al padre, por supuesta negligencia, luego fue apartado del caso. Él reconoció que se ocupó con su otro bebé, llamado Theodor, dentro de la casa.

Lo último que se había sabido de Emilie es que había comparecido antes las autoridades y había presentando una petición para que las fotos del trágico día no se dieran a conocer. En su argumentación dijo que la muerte del pequeño “era el acontecimiento más grave y emotivo que jamás he vivido”, por lo cual ver las imágenes en algún medio “me obliga a revivir el peor momento de mi vida, lo que agrava la situación y dificulta mi capacidad de recuperarme”.

Aún así el pasado 20 de agosto el material fue desclasificado. Ahora la celebridad del internet ha decidido pronunciarse sobre lo ocurrido el trágico día asumiendo toda la responsabilidad personal. Es la primera publicación que hace desde la tragedia.

¿Qué dijo Emilie Kiser de la muerte de su hijo Trigg?

La joven madre expresó su dolor, diciendo que extraña a Trigg "cada segundo de cada día" y dice que cree que ella es la culpable de la tragedia. “Sé que debí haber hecho más para protegerlo. Una de las lecciones más difíciles que llevo es que una cerca permanente para la piscina podría haberle salvado la vida, y es algo que nunca volveré a pasar por alto”.

La tiktoker menciona que espera que la historia de Trigg evite que tragedias similares afecten a otras familias. Así mismo se refirió a que será más exigente sobre lo que comparte en sus redes. Lo que si no hizo Emilie fue mencionar a su esposo, quien inicialmente fue señalado, ya que era él quien estaba en casa ese día.

Ella ha lamentado no haber estado presente. La tiktoker se encontraba con unos amigos y hasta hoy se pregunta si fue buena idea salir de casa ese día.

