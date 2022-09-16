¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Anne Hathaway sufrió aparatosa caída en el set de ‘El Diablo viste a la moda 2’

En video quedó registrado el momento cuando la actriz que interpreta a Andy Sachs tuvo el incidente en pleno escenario. Así reaccionó.

Por Redacción Vea
28 de agosto de 2025
En video quedó registrado el momento cuando la actriz que interpreta a Andy Sachs tuvo el incidente en pleno escenario. Así reaccionó.  
Fotografía por: Getty Images

El rodaje de El diablo viste a la moda 2 ha generado un gran revuelo entre los amantes del cine, especialmente porque se confirmó el regreso de algunos miembros del elenco original. La producción se está llevando a cabo en lugares icónicos de Nueva York, manteniendo esa esencia elegante y sofisticada que hizo famosa a la primera entrega.

¿Qué le pasó a Anne Hathaway?

En horas de la mañana de este jueves 28 de agosto, se volvió noticia el incidente de la actriz Anne Hathaway durante una jornada de rodaje al aire libre, donde la actriz, vestida como su personaje de Andy con una blusa de encaje, una falda negra, tacones altos, cartera y gafas de sol, tropezó en unas escaleras mientras caminaba rápidamente con unos tacones y terminó cayendo al suelo frente al equipo de producción y parte del elenco.

Afortunadamente, la caída no fue grave. Según las imágenes difundidas en medios de comunicación internacionales y redes sociales, Hathaway se levantó al instante “con mucho estilo”, bromeando con el equipo y demostrando que estaba bien.

Su reacción provocó una oleada de comentarios positivos en las redes sociales por su actitud relajada y su buen humor. De hecho, han circulado una serie de memes al respecto. El clip, que ya ha acumulado millones de reproducciones, muestra cómo varios miembros del equipo corren a ayudarla, pero la actriz les indica con una sonrisa que todo está bajo control.

“Caer con gracia es definitivamente su sello distintivo. La apoyamos”, “te estás tomando muy enserio tu regreso”, “siempre una reina”, “espero que no haya quedado dolor ni lesión”, ”incluso cayendo es una mujer es bella”, “elegante incluso cayendo”, “espero que no te hayas lastimado y tengo muchas ganas de ver la película”, “¿al día siguiente el dolor es diferente?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes sociales.

Redacción Vea

