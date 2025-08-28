Adela Micha revela si Nodal le ofreció dinero por su entrevista: “Nadie lo obligó”

Dos semanas después de que trascendiera la entrevista que Christian Nodal le concedió a la periodista mexicana Adela Micha, aún se sigue hablando de las palabras que el cantante de Botella tras botella dijo allí.

Además de revelar una línea de tiempo apretada entre su ruptura con Cazzu, la madre de su hija Inti, y su comienzo de romance con Ángela Aguilar, con quien se casó menos de un mes después en ceremonia simbólica en Paris, Francia, Nodal pidió perdón a la madre de su hijo. Eso entre otras declaraciones que han destacado una ola de comentarios en redes sociales.

También se ha asegurado que Nodal, arrepentido de sus confesiones frente a la cámara, quiso frenar la entrevista y le habría ofrecido una cantidad millonaria a la reputada entrevistadora, para evitar que el video viera la luz. La entrevista se publicó el pasado 13 de agosto.

Así mismo, se aseguró que tras la charla, Nodal y Ángela Aguilar dejaron de seguir a Adela Micha.

Adela Micha revela detalles de su encuentro con Nodal

Ahora ha sido la misma Micha quien habló sobre las versiones que hay alrededor de su entrevista, disponible en su canal de Youtube.

Adela llegó al aeropuerto de México, procedente de Europa donde estuvo varias semanas y se mostró extrañada por lo que se ha mencionado acerca de su material. Dijo que la entrevista con el artista de música regional mexicana fue amena y respetuosa. “Se dio la ocasión, fue una conversación como muchas más que hago, muy amable, muy generoso con su tiempo y con su espacio”.

Cuando varios periodistas le indagaron sobre si habría demanda contra ella por publicar la entrevista, ella contestó. “No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligó a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”.

"Nadie lo obligó a hablar": Adela Micha reacciona a rumores de que Christian Nodal la podría demandar por polémica entrevista.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/8WsjeHQYTY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 28, 2025

Luego indicó: “Yo siempre busco a mis entrevistados, lo había buscado y se dio la ocasión”.

Así mismo, negó de plano que Nodal le hubiera ofrecido dinero para evitar que la entrevista fuera publicada: “Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje”.

Al final los periodistas le preguntaron si entrevistaría a la argentina Cazzu para escuchar su versión de los hechos y dijo: “No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”.

La periodista anticipó que se pronunciará en breve: “Voy a dar mi opinión en mi espacio en unos días”

