Ivonne Gómez y la adrenalina de la actuación

Ivonne Gómez ganó una convocatoria de Mintic y estuvo al frente del cortometraje "Tercer llamado". / Archivo particular

¿Cómo llegó a hacer parte del proyecto de la bionovela sobre Arelys Henao?

Con tanto tiempo a la espera de proyectos que, por la pandemia, se volvieron lentos, hablé con mi mánager para que me propusiera de partner (compañero o colega que ayuda en la audición al actor que presenta el casting) en las pocas producciones que estaban en proceso de casting y se dieron las cosas. Estuve varios días colaborando en las audiciones de Arelys Henao. Luego, mi mánager me dio la noticia de que había quedado en la producción con el personaje de Sirley Constanza, la manicurista del salón de belleza.

Viajó a Medellín para conocer de cerca el estilo de vida del personaje que interpreta. ¿Cómo fue esa experiencia casi de inmersión?

Viajamos a Medellín y por esos días estábamos en paro nacional, así que llegamos a encerrarnos en el hotel. Cuando las cosas se calmaron un poco, fuimos a algunas comunas en busca de salones de belleza para hablar con las manicuristas, conocer sus historias con los clientes y así entender mejor el mundo en donde trabajan, con el fin de construir el personaje. No fue fácil encontrarlas, pues de cada cinco salones solo uno tenía una manicurista paisa, al final pudimos hablar con ellas y así le aportamos las características.

(Le recomendamos: “Dear” y “Wecrashed” aterrizan en Apple TV en marzo de 2022)

¿Qué le llamó la atención de este personaje?

Ella es una mujer guerrera, como muchas en este mundo. Su motor es su hija, que sufre de una enfermedad pulmonar que la motiva a ponerle el pecho a la vida, pero es extraño que su inseguridad la lleve a tomar malas decisiones. Escuchar fue la clave para que su vida mejorara para ella y los suyos.

Su anterior trabajo fue en “Amar y vivir”, de Caracol TV. ¿Qué siente de tener personajes que la reten?

Adrenalina pura. Me encantan los retos, cada uno me ha hecho crecer como persona y profesionalmente, esto me ha enseñado a creer en mí. Nada de esto sería posible sin Dios, con quien desde hace un tiempo tengo comunicación directa. Dios me da, me pone donde debo estar, pero también me quita lo que no es para mí.

Lanzó el cortometraje “Tercer llamado” guion que ganó por convocatoria de las Mintic. ¿Cómo es esta historia?

En 2020, el Mintic lanzó una convocatoria para los profesionales de la industria audiovisual: Grandes historias con pequeñas cámaras. Esto fue un salvavidas, pues no solo ganabas el premio para hacer tu corto, sino que también generabas empleo. Logramos producir nuestro cortometraje Tercer llamado, inspirado en mi historia de vida y mi único objetivo es dar esperanza a aquellos que piensan que, por su condición, tienen su futuro escrito.

(Le puede interesar: La tercera temporada de “Profe en tu casa” ya está al aire en Señal Colombia)

¿Cómo es su faceta empresarial?

Con nuestra productora Chic Performance, pudimos mantener nuestra nómina durante la pandemia, pero ha sido difícil. Tuvimos que reestructurar y, gracias a Dios, las cosas han mejorado. Aún no estamos al 100 %, pero retomamos el proyecto de arquitectura efímera para las ferias, los diseños de interior, las dotaciones y generamos más de veinte empleos indirectos a jóvenes universitarios y madres cabeza de hogar. Y también tengo la empresa de talento artístico No le Haga el Feo.

¿Cuáles son sus proyectos?

Siempre ando metida en algo con mis empresas y mi profesión como actriz. Por estos días estaré en Te la dedico, del canal RCN, con mi personaje Martina, la asistente de la disquera, y sigo audicionando para nuevas producciones.