Jessica Green interpreta a un personaje ejemplar

¿Qué le espera a Talon, el personaje que usted interpreta, en esta temporada final de “The Outpost”?

Ella tiene mucho en sus hombros: está pasando por un mal momento, perdió a su mejor amiga, su padre y a Tobin, y luego tiene este rol importante que debe desempeñar, cumplir el papel de reina. Ella no sabe bien si está dispuesta al reto y no está segura de si va a poder hacerlo, entonces tiene mucho conflicto en su mente. También vemos estos personajes que llegan a escena, estas extrañas criaturas y nos damos cuenta de que son dioses y van a causar mucho problema en esta temporada final de la serie.

¿Cuál ha sido el mayor reto al interpretar a Talon?

Debo decir que grabar durante la pandemia fue muy retador, con todas las reglas y restricciones, los sets cerrando, perdiendo a personas del elenco y grabar cosas a última hora fue bastante retador. Creo que el equipo de producción lo manejó muy bien y fuimos muy afortunados de que no nos afectó mucho y poder seguir trabajando en pandemia, porque sé de muchas personas en la industria que no pudieron. Otra cosa que fue retadora fue, al ser australiana y ser de la costa dorada, donde es soleado todo el año, el hecho de filmar la primera temporada en Utah y el resto en Serbia, en medio del invierno, fue realmente muy especial para mí.

Su personaje es una influencia positiva para las jóvenes por su convicción y fortaleza. ¿Cómo espera que Talon trascienda en la vida real?

Siento que es un ejemplo para jóvenes y por eso me encanta interpretarla. Ella es muy fuerte y es muy importante serlo para mujeres jóvenes, ver personajes femeninos fuertes en la televisión y en películas es fundamental. Me encanta mostrarles a las jóvenes que sí pueden hacerlo, que pueden ser valientes, independientes y confiadas. Creo que es muy importante tener personajes como Talon, especialmente ahora que cargamos con muchas presiones de cómo debemos vernos ante los demás. Entonces sí creo que tener estos roles a los que podemos admirar es relevante en nuestra sociedad actual.

¿Cuántas pruebas de covid tuvo que hacerse mientras grababa esta temporada de “The Outpost”?

Cientos, nos hacían pruebas todos los días. Y si tal vez había un brote eran más seguidas, tuve cientos de esos hisopos tocando mi cerebro mientras realizaba las grabaciones de esta serie.

¿Qué ha aprendido de su personaje en esta serie?

Algo que me gustaría conservar es la fortaleza de Talon, siento que algunas veces he sido tímida en determinadas situaciones. Esa es mi personalidad y ella, en cambio, es muy fuerte, es valiente y toma todas las situaciones “por los cuernos”, como debe ser. Me gustaría tener un poco de eso. Puedo ser muy tímida, me dan muchos nervios, por ejemplo, hablar en público, si me pones en frente de veinte personas que no conozco, me da mucha pena.

¿Cuáles son los proyectos para Jessica Green?

De hecho, ya terminamos la cuarta temporada de esta serie maravillosa de The Outpost, entonces estamos esperando si nos escogen para realizar otra entrega con otro canal. No les puedo contar más detalles, pero por ahora estoy audicionando de nuevo, acabo de grabar una pequeña película en Jersey, la cual será muy divertida, espero que salga pronto. Entonces estoy emocionada con el panorama que me espera... por ahora debo seguir haciendo casting y esperar al siguiente capítulo. Esa es la vida de los actores.