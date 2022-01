Sergio Vergara y la solución al alcance de un datáfono

Sergio Vergara dice que la promesa de valor de Bold ha sido la de entregar un datáfono que acepta las tarjetas más usadas por los colombianos. / Archivo particular

¿Qué es Bold? ¿En qué se especializa?

Bold es una compañía de pagos para pymes que tiene el objetivo de convertirse en el principal aliado financiero y tecnológico de sus clientes. Nos especializamos en soluciones financieras para liberar el potencial de los emprendedores. Con nuestro datáfono móvil, las pequeñas y medianas empresas podrán recibir pagos con tarjeta de manera fácil, rápida y sin trámites extensos. Una vez lo adquieren, los dueños son los mismos empresarios, pues nunca tendrán que pagar mensualidades ni preocuparse por cláusulas de permanencia.

¿Considera que la pandemia disparó el uso de datáfonos y “links” de pago en el país?

La pandemia cambió muchas de las costumbres de las personas. Sin duda alguna, este fenómeno causó un incremento en el uso de datáfonos y links de pago en el país por razones de higiene y seguridad. Cada vez existen más consumidores queriendo pagar con tarjetas y así evitar el uso del efectivo.

¿Se mantiene ese comportamiento? ¿Los colombianos prefieren usar datáfonos y “links” de pago?

Según la Superintendencia Financiera, la emisión de nuevas tarjetas de débito o crédito para 2021 creció un 7 %. Es decir, cada vez más personas en el país tienen en su poder tanto tarjetas débito como crédito. Por otro lado, los retiros de efectivo en cajeros han venido decreciendo, esto se ha dado por el hábito que han adquirido las personas de pagar con sus tarjetas en todo tipo de establecimientos. Por todas las razones, se ha incrementado el uso de datáfonos y links en todos los sectores de la economía.

¿Cuál es el tipo de cliente de Bold?

Todo tipo de comercios tanto de personas naturales como jurídicas. Tenemos varios tipos de clientes, como comercios con establecimiento físicos como: tiendas de ropa, ópticas, pequeños mercados, tiendas de barrios; o comercios no físicos, como comercios de ventas por redes sociales. También tenemos entre nuestros clientes empresas que prestan servicios de turismo y además médicos y odontólogos.

¿A qué lugares de Colombia han llegado?

Estamos en todo el país. Hemos llegado a más de mil municipios de nuestra geografía colombiana.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado Bold en su proceso de posicionamiento?

Afortunadamente, no hemos tenido muchos retos en cuanto a posicionamiento, ya que los comercios tenían una necesidad latente de un producto así. Nuestra promesa de valor desde el principio ha sido la de entregar un datáfono que acepta las tarjetas más usadas por los colombianos, que es muy fácil de adquirir y usar.

¿Y cómo han llevado a cabo esa promesa?

Realmente, haciéndoles la vida más fácil a los comercios. Muchos de ellos no tenían acceso a un datáfono antes de la llegada de Bold, e incluso si accedían a uno los tiempos de espera para recibirlos eran muy largos, y aun cuando no los recibían debían seguir pagando una mensualidad. Desde Bold hemos podido ofrecer una solución a todo tipo de comercio para que puedan contar con los equipos necesarios para recibir cualquier medio de pago y no perder así ventas importantes.

¿Sus servicios son únicamente para pequeñas y medianas empresas?

A pesar de que el 95 % son pequeñas y medianas empresas, nuestros servicios pueden ser de mucha utilidad para cualquier tipo de negocio que ofrezca a sus clientes un producto. Nos enfocamos en tener un excelente producto a disposición de todos los colombianos.

¿Personas naturales también lo pueden adquirir?

Si, de hecho, el 95 % de nuestros comercios son personas naturales. Registrarte es muy fácil. Solo necesitas tu cédula y tener una cuenta de ahorros o corriente a tu nombre con algún banco o una cuenta en billeteras digitales como Nequi o Daviplata.

¿Cómo cerraron 2021?

Cerramos el año con más de 90.000 datáfonos vendidos, con una calificación de cinco estrellas en la Play Store de Android. Pero lo más importante, con miles de comercios que ya no pierden ventas por no recibir pagos con tarjetas.

¿Qué novedades vienen para 2022?

Estamos trabajando en la estructuración de la compañía de financiamiento, en donde vamos a poder ofrecer más servicios que se alineen a las necesidades de nuestros comercios.