Jorge Rausch confirmó salida de Chris Carpentier de MasterChef

Luego de finalizar la más reciente temporada de “MasterChef Celebrity”, Jorge Rausch, uno de los jurados del programa, confirmó en una entrevista que uno de sus compañeros no seguirá en la próxima edición, luego de cinco temporadas. El chileno Chris Carpentier avanzará con proyectos pendientes, razón por la que no seguiría en el concurso del Canal RCN y ya dio pistas de lo que hará próximamente.

¿Por qué Chris Carpentier se va de MasterChef?

“Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él pero creo que siente que hacer dos cosas a la vez es difícil. Uno a veces tiene que escoger sus prioridades, sus batallas y él es un tipo muy serio, muy profesional y creo que siente que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto y hacer las dos cosas al tiempo no le cuadra”, aseguró Rausch a Los 40 Principales.

Es así como el chef Carpentier no estaría en la próxima temporada del programa, al que llegó por primera vez en junio del 2018. El canal aún no se ha pronunciado al respecto ni mucho menos ha dado el nombre del chef que lo reemplazaría, sin embargo, ya se rumora que se trataría del empresario gastronómico Juan del Mar, quién ha participado en otros realitys.

¿Ya hay nuevo jurado para la próxima temporada de MasterChef?

“No tengo ni idea. Hasta donde yo sé el canal no ha tomado una decisión del próximo jurado de MasterChef. Si es Juan del Mar, es un bacán y bienvenido, si es cualquier otro haremos un gran equipo como siempre”, concluyó Rausch al medio radial quien, hasta el momento, tiene como coequipero al chef cartagenero Nicolás de Zubiría.

Nuevos proyectos de Chris Carpentier

En las historias de Instagram, Chris Carpentier aparece en un set de grabación de lo que sería el próximo proyecto al que estará vinculado. En la imagen está junto dos camarógrafos y se puede ver que el set está ubicado en un apartamento y la lámpara flotante indica que se trata de una cocina al lugar donde apuntan las cámaras.

La actriz y ganadora de MasterChef, Carolina Acevedo, también subió historias en ese mismo set, que se confirmaron luego de que reposteara otra historia donde se ve conversando con Carpentier. Se trataría de un programa de entrevistas donde la actriz sería unas de las primeras invitadas, que posiblemente se trasmitan por por medio de plataformas digitales.