Jorge Rausch, de MasterChef, fue víctima de xenofobia cuando empezó con la cocina

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, es uno de los referentes de la gastronomía en el país. Foto: Óscar Pérez

El chef colombiano, dueño de varios restaurantes en el país, habló sobre su vida, su carrera y su pasión por la cocina, durante una entrevista para el programa: La sala de Laura Acuña. Durante la conversación que sostuvo con la presentadora, el chef hizo varias revelaciones, entre ellas que había sido víctima de xenofobia por parte de uno de sus compañeros de cocina en un restaurante de Oxford.

Rausch llegó a las cocinas de Le Manoir aux Quat Saisons, un reconocido restaurante de Inglaterra, luego de abandonar la carrera de economía, cuando cursaba segundo año. Durante la entrevista contó que el trato en el restaurante era malo, que cada fin de semana pensaba en renunciar y que el ambiente laboral era bastante difícil. “Eso era como trabajar en ‘Hell’s Kitchen’, de Gordon Ramsey, que dirige una cocina a los gritos y las patadas. Mi jefe era muy estricto. Era duro”, contó.

Además, aseguró que fue víctima de xenofobia. “Los ingleses son bien racistas. No todos, pero por lo menos en las cocinas de esa época sí. Era difícil ser colombiano, judío y mayor dentro la cocina”. El chef también recordó la vez en que fue víctima de agresión por parte de uno de sus compañeros. “Yo había hecho algo mal, no me acuerdo qué y él me encerró en el cuarto frío, apagó la luz y me pegó”.

Cuando Jorge Rausch le contó al chef del restaurante lo que había sucedido y le advirtió que si algo así ocurría nuevamente él iba a responder a la agresión, el jefe de cocina amenazó con despedirlo si llegaba a devolverle el golpe a alguno de sus cocineros.

Jorge Rausch de MasterChef Celebrity

Pese a haber sido golpeado y amenazado en el restaurante, Jorge Rausch aseguró que no renunció después del incidente y que siguió trabajando en allí durante casi cuatro años. “Me quedé porque era el mejor sitio para aprender. Todos los fines de semana quería renunciar, pero suponía que los otros restaurantes no eran mejores. El mundo de la cocina es así, no quería empezar de cero y ver si me pasaba lo mismo y dedicarme a otra cosa no era una opción”, aseguró el jurado del reality MasterChef Celebrity.

“Si tuviera que volver a empezar, lo volvería a hacer, aunque no creo que esa sea la forma de enseñar. Es posible que por eso cuando llegué era así —refiriéndose a lo estricto que era en la cocina—, porque uno hace más o menos lo que le enseñan, pero creo que hemos aprendido que se pueden manejar las cocinas de una forma un poco distinta”, concluyó.

