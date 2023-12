Actriz Angelly Moncayo habló de las dificultades de vivir con síndrome de Asia

Angelly Moncayo fue galardonada por sus esfuerzos por concientizar a la sociedad sobre este extraño síndrome.

Realizarse implantes mamarios es una de las cirugías estética más comunes en la población femenina. Colombia, especialmente, es uno de los países reconocidos por la oferta de este tipo de procedimientos. Personas de todo el mundo llegan al país en búsqueda de tener buenos resultados a un mejor precio, sin embargo, hay riesgos en cada intervención quirúrgica y, uno del que se habla entre las mujeres que se realizaron aumento de busto, es la posibilidad de desarrollar el síndrome de ASIA.

“Yo me implanto cuando tenía 18 años, en este momento tengo 44. Fue la primera vez que decido ponerme este dispositivo dentro del cuerpo, frente al cual hago un recambio en el 2012″, empieza explicando la actriz y modelo Angelly Moncayo, activista que busca sensibilizar sobre esta enfermedad. “Cuando doy a luz a nuestra hija, mi cuerpo se vino abajo; mi cuerpo había dado todo por esta nueva vida y ya no tenía como recuperarse para lograr ir hacia arriba”.

Por lo que explica Moncayo, el síndrome tiene distintos síntomas que usualmente no se relacionan con los implantes mamarios y que se achacan a otras enfermedades, por ello fue tan difícil descubrir su diagnóstico. “Cada semana me la pasaba en diferentes especialistas y en realidad no sabíamos que tenía. Yo pensaba que me iba a morir, yo pensaba que un día iban a abrir la puerta de mi casa y me iban a encontrar tirada en el piso”. Los cuadros de vértigo aumentaron, las alergias empeoraron y gripas muy fuertes eran el pan de cada día para Moncayo. Todo esto llevó a que la actriz fuera diagnosticada antes de los 30 años con Tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune.

“En todo ese caos que se creó en ese momento, porque también llegaron a pensar que tenía un cáncer asociado a los implantes, yo descubro que hay algo que se llama la enfermedad de los implantes mamarios gracias a una comunidad maravillosa que encontré en redes sociales”, desde ese momento Moncayo ha dedicado gran parte a de su vida a hacer pedagogía sobre este desconocido padecimiento que si bien no es reconocido por la comunidad científica, miles de mujeres alrededor del mundo creen padecerla.

Para divulgar su testimonio y el de otras mujeres, fundó “ASIA Recovery” donde hace concientización sobre el tema, además de otras problemáticas como los estándares estéticos que se imponen socialmente a las mujeres.

El Síndrome de ASIA

Por sus siglas en inglés Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants, el Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria poco común atribuida a una sustancia extraña en el organismo, en este caso, a las prótesis mamarias.

Según la Sociedad Argentina de Mastología, no hay ninguna investigación científica contundente que permita relacionar las enfermedades reumáticas o autoinmunes directamente con la silicona. De hecho, en la década de los noventa, la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos investigó la relación directa de la silicona con distintos síntomas que presentaban las personas que tenían diferentes implantes de este material en el cuerpo, por lo cual se suspendió su uso temporalmente, pero se retomó al no poderse comprobar una relación clara.