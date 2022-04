Justin Hires: la dosis de humor en “MacGyver”

El actor y comediante estadounidense Justin Hires asegura que el elenco de "MacGyver" se ha convertido en su familia. / Cortesía: Universal TV

¿Cuál es la principal novedad en esta cuarta temporada de “MacGyver”?

Hay muchas cosas nuevas; antes que nada, tenemos un nuevo showrunner para esta temporada. Es Terin Matalis, quien tomó el mando del programa y también es actor, él interpreta a Res Taylor, y lo interesante de este personaje es que realmente nunca se conoce su intención, podría ser un villano o una buena persona. Ese hecho hace que todos en la fundación Fénix estamos en conflicto y no sabemos si confiar en él o no. Además, creo que lo principal en esta temporada es no saber exactamente en quién confiar... y si hay alguien en quien realmente se puede confiar es en tu familia, entonces hay muchas preocupaciones en el elenco en esta temporada.

(Le recomendamos: Robert Pattinson: Batman desde la reflexión)

¿Por qué considera que su personaje Wilt Bozer ha conectado tan bien con la audiencia?

Creo que son varias cosas. Él trae humor al programa en medio de todo el drama, creo que a las personas les gusta ver esa presión entre MacGyver. Rylie y Maddy; también aporta su gran corazón... además a la gente le gusta la tecnología y él es el que incorpora la tecnología y las prótesis. Me parece que es a través de la inteligencia y del sentido del humor como el público se ha logrado conectar con las temporadas de la serie MacGyver.

MACGYVER - Temporada 4 🎥 Tráiler Oficial En ESPAÑOL (Subtitulado) México 🎬 Serie CBS

Ha dicho varias veces que “MacGyver” es como una familia, ¿cómo ha sido su relación el resto del elenco?

Somos como una familia real, pasamos tanto tiempo juntos, compartimos entre doce y trece horas al día. Es decir, pasamos más tiempo con nuestra familia de la televisión que con nuestra familia real; hacemos todo juntos, nos reímos, sufrimos lo que el otro sufre, seguimos siendo todos amigos, nos enviamos mensajes, nos amamos, nos apoyamos y siempre nos reímos en las escenas de alguna cosa ridícula que se diga o pase. Entonces sí, hasta el sol de hoy somos la gran familia MacGyver.

(Lea también: “Metal Lords”: una amistad con muchos decibeles)

En “MacGyver” lo hemos visto en escenas de acción, drama y comedia. ¿El hecho de trabajar en esta serie le ha abierto más puertas en Hollywood?

Creo que lo mejor de ser actor es que puedo hacer todo lo que mencionaste, la acción y el drama, y me ha sucedido con productores y directores que ya no solo me ven como un comediante, también ven que MacGyver se emite internacionalmente; entonces, si tienes una fanaticada en el mundo, eso influye para que te tengan en cuenta para diversos proyectos. Lo veo también como una oportunidad de negocio, porque las personas ven no solo a un actor local, sino a alguien que puede tener una presencia global.

Tiene dos pódcast: “Urban Legendz” y “Day 1”. ¿De qué habla en ellos?

Urban Legendz lo había querido hacer desde hace mucho tiempo y básicamente soy yo hablando con personas que considero que han sido leyendas vivientes o han dado pasos legendarios en sus carreras. En Day 1 somos mis amigos de la infancia y yo hablando sobre los temas relevantes de la semana.

(Además: Mads Mikkelsen asume la varita de un poderoso mago)

¿Cuáles son sus proyectos?

Hace unos años escribí una película que quiero realizar. Dave Chapelle y Neal Brennan tenían un guion llamado Half Baked e irónicamente Universal me contrató para escribir la secuela de esta propuesta de ellos, así que estoy en eso.