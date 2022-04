Robert Pattinson: Batman desde la reflexión

Robert Pattinson aseguró: "Batman es, literalmente, el único personaje de cómic que haría". / Cortesía: Warner Bros

¿Cómo obtuvo el papel protagónico en “The Batman”?

Creo que accidentalmente planté la semilla. En realidad, para ser honesto, creo que definitivamente lo estaba buscando. Recuerdo haber hablado con varias personas durante mucho tiempo sobre el tema diciendo: “Entonces, ¿qué está pasando con The Batman?”. Pero realmente no encajaba en el tipo de cosas que estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, Batman es, literalmente, el único personaje de cómic que haría. Pensé que estaba por completo fuera de alcance también. No me di cuenta de que Matt Reeves también estaba pensando en mí.

¿Qué pensó sobre su versión de este personaje cuando lo escuchó por primera vez o leyó el guion?

Es divertido, porque no me di cuenta de nada y se sentía tan diferente al principio… y es porque Bruce no es un playboy y no tiene el control. Normalmente, en todas las demás películas, tiene el control de la delimitación de cuándo es Bruce en público y cuándo es Batman, y puede cambiar a voluntad. Mientras que, en esta película, él es básicamente Batman todo el tiempo, en cierto modo; simplemente ha dejado que Bruce desaparezca. Wayne como persona comienza a despertarse a medida que avanza la historia, pero él piensa únicamente: “Solo quiero abandonarlo todo”.

¿Es Batman al servicio de encontrar a Bruce Wayne y no al revés?

Exactamente. Así como lo acabas de describir.

El personaje tiene que comenzar a recurrir a su intelecto, que es lo que separa a Batman de la mayoría de los superhéroes. ¿Cómo comenzó a cambiar de energía pura y enojo a reflexionar sobre el crimen que debe resolver?

Sí, sigue siendo de un lugar instintivo, pero es un tipo diferente de instinto. Creo que la parte interesante es que está intentando reflexionar mucho más... Las preguntas que Riddler (el Acertijo) termina planteando lo ayudan a ir un poco más allá, a saber más.

¿Cree que todos esos interrogantes resultan cuestionando también la parte personal de Bruce Wayne?

Incluso por más de que trate de enterrar su pasado y enterrar el equipaje de ser Bruce Wayne, todavía lo invaden todas estas preguntas sin respuesta y no puede evitar sentirse atraído por ellas. Es interesante... Hay algo tan extraño en su carácter. No es él. Hay algo más profundo... No es una persona normal.

Zoë Kravitz dijo que después de la primera vez que lo vio con el traje en el set aseguro: “¡Él es Batman!”. ¿Cómo se sintió con ese traje?

Mientras lo desarrollábamos, seguía diciendo que quería hacer ciertas cosas en movimiento, porque había largas escenas de diálogo y solo pequeñas secuencias que requerían lenguaje corporal, y quería hacerlas lo más reales que se pudiera. Cuando finalmente me probé todo el atuendo, solo recuerdo que me lo puse y me senté allí y me reí entre dientes. Se siente una locura ponértelo la primera vez. Te miras al espejo y no lo puedes creer.

¿Es un poco surrealista tener ese traje puesto?

Sí... pero no un poco, es totalmente surrealista.

“The Batman” tiene un elenco de grandes figuras, ¿cómo ha sido trabajar con Zoë Kravitz, Andy Serkis y Jeffrey Wright?

Todos son muy talentosos. Conozco a Zoë desde hace mucho tiempo, y cuando vino para la prueba de pantalla, fue tan hermoso. Ella nació para interpretar el papel. Y es algo reflexivo, cuando ves a alguien más haciéndolo, te hace mucho más entusiasta. Es lo mismo que ver a Matt literalmente no salir de la sala de edición hasta las 2:00 a.m. todos los días. Jeffrey, he sido un gran admirador suyo durante años. Y es agradable cuando ves a personas que son tan dedicadas. Y Andy también, es la persona más dulce del mundo. La experiencia fue genial.

Uno de los elementos vitales dentro del universo DC es el batimóvil. ¿Cómo lo definiría?

Es muy genial. Y totalmente manejable. Recuerdo que la primera vez que lo vi, se suponía que tenía que ver si podía encajar en él con la cubierta puesta, y realmente no me di cuenta de que en realidad podías conducirlo. Algunas de las cosas que ves en la película son más sencillas de lo que parece. En la persecución de autos, por ejemplo, ese soy yo, lo estoy conduciendo. Fue muy, muy emocionante.

Hablando de esa escena, ¿qué puede decir de Colin Farrell como el Pingüino?

De hecho, en mi primer ensayo con él no tenía ni idea de que era él. No creo que casi nadie lo hiciera. Y nadie me había mostrado ni siquiera una foto del disfraz y el maquillaje que llevaba puesto. Y luego hicimos el ensayo al día siguiente y solo tenía caracterizada la cabeza, pero vestía ropa normal, y fue una de las cosas más perturbadoras que he visto en mi vida.